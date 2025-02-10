https://ria.ru/20250210/tramp-1998319709.html

Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой

Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой - РИА Новости, 10.02.2025

Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:41:00+03:00

2025-02-10T00:41:00+03:00

2025-02-10T00:41:00+03:00

экономика

мексика

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения импортных пошлин как инструмента для защиты экономических интересов США. "Я не позволю, чтобы у нас был дефицит 350 миллиардов долларов с Мексикой. Пошлины - это прекрасное слово", - сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox. Он отметил, что считает введение пошлин эффективной мерой для защиты американской экономики и восстановления справедливого баланса в международной торговле. По словам Трампа, использование тарифов позволяет оказывать давление на партнеров США для достижения выгодных Вашингтону условий.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998319463.html

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экономика, мексика, сша, дональд трамп