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Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой - РИА Новости, 10.02.2025
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00:41 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/tramp-1998319709.html
Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой
Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой - РИА Новости, 10.02.2025
Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:41:00+03:00
2025-02-10T00:41:00+03:00
экономика
мексика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения импортных пошлин как инструмента для защиты экономических интересов США. "Я не позволю, чтобы у нас был дефицит 350 миллиардов долларов с Мексикой. Пошлины - это прекрасное слово", - сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox. Он отметил, что считает введение пошлин эффективной мерой для защиты американской экономики и восстановления справедливого баланса в международной торговле. По словам Трампа, использование тарифов позволяет оказывать давление на партнеров США для достижения выгодных Вашингтону условий.
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экономика, мексика, сша, дональд трамп
Экономика, Мексика, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не допустит дефицита в торговле с Мексикой

Трамп: благодаря пошлинам не будет допущен дефицит в торговле с Мексикой

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит стране иметь торговый дефицит с Мексикой в размере 350 миллиардов долларов, подчеркнув важность введения импортных пошлин как инструмента для защиты экономических интересов США.
"Я не позволю, чтобы у нас был дефицит 350 миллиардов долларов с Мексикой. Пошлины - это прекрасное слово", - сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox.
Он отметил, что считает введение пошлин эффективной мерой для защиты американской экономики и восстановления справедливого баланса в международной торговле. По словам Трампа, использование тарифов позволяет оказывать давление на партнеров США для достижения выгодных Вашингтону условий.
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ЭкономикаМексикаСШАДональд Трамп
 
 
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