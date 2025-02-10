https://ria.ru/20250210/tramp-1998319463.html
Трамп заявил, что Канаде было бы лучше в составе США
Трамп заявил, что Канаде было бы лучше в составе США - РИА Новости, 10.02.2025
Трамп заявил, что Канаде было бы лучше в составе США
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата, так как текущие экономические... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата, так как текущие экономические отношения приносят убытки американской экономике. "Я думаю, Канада была бы гораздо лучше в качестве 51-го штата, потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться. Почему мы фактически субсидируем Канаду? Если бы они были нашим штатом, меня бы это устраивало", — заявил Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox. По его словам, такие потери США несут в результате торгового дисбаланса с северным соседом. Трамп подчеркнул, что США должны пересмотреть экономические отношения с Канадой, если та останется независимым государством.
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канада, сша, дональд трамп
Канада, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Канаде было бы лучше в составе США
Трамп: Канада была бы гораздо лучше в качестве 51-го штата США