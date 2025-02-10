Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода "Телта"
Мосгорсуд выпустил из СИЗО обвиняемых в хищении топ-менеджеров завода "Телта"
Московский городской суд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отпустил под домашний арест замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину, обвиняемых в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, рассказала РИА Новости адвокат Елена Волкова.
"Суд отпустил обоих под домашний арест", - сказала собеседница агентства.
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Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая.
В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину.
На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде.
Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду.
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Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей.
В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в "путешествиях" дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы.
По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.