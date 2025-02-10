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Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода "Телта" - РИА Новости, 10.02.2025
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04:04 10.02.2025 (обновлено: 04:05 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/telta-1998327700.html
Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода "Телта"
Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода "Телта" - РИА Новости, 10.02.2025
Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода "Телта"
Мосгорсуд отпустил под домашний арест замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:04:00+03:00
2025-02-10T04:05:00+03:00
происшествия
россия
москва
пермь
игорь морозов
светлана петренко
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отпустил под домашний арест замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину, обвиняемых в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, рассказала РИА Новости адвокат Елена Волкова. "Суд отпустил обоих под домашний арест", - сказала собеседница агентства. Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая. В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину. На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде. Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду. Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей. В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в "путешествиях" дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997470603.html
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происшествия, россия, москва, пермь, игорь морозов, светлана петренко, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Пермь, Игорь Морозов, Светлана Петренко, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд выпустил из СИЗО топ-менеджеров завода "Телта"

Мосгорсуд выпустил из СИЗО обвиняемых в хищении топ-менеджеров завода "Телта"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отпустил под домашний арест замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину, обвиняемых в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, рассказала РИА Новости адвокат Елена Волкова.
"Суд отпустил обоих под домашний арест", - сказала собеседница агентства.
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Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая.
В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину.
На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде.
Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду.
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Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей.
В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в "путешествиях" дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы.
По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
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ПроисшествияРоссияМоскваПермьИгорь МорозовСветлана ПетренкоМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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