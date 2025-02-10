https://ria.ru/20250210/tankery-1998365122.html

СМИ: Евросоюз обсуждает захват нефтяных танкеров в Балтийском море

СМИ: Евросоюз обсуждает захват нефтяных танкеров в Балтийском море - РИА Новости, 10.02.2025

СМИ: Евросоюз обсуждает захват нефтяных танкеров в Балтийском море

В ЕС обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, говорится в сообщении издания Politico со ссылкой на РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:15:00+03:00

2025-02-10T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В ЕС обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, говорится в сообщении издания Politico со ссылкой на дипломатов и правительственных чиновников Евросоюза. "Европейские страны ведут закулисные переговоры о крупномасштабных задержаниях нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море. В настоящее время они также готовят новые законы для придания юридической силы этим усилиям", — сообщило издание.Как заявили собеседники Politico, обсуждаемые предложения делятся на три категории. Так, захват судов возможен под предлогом потенциального вреда для местной экологии, например, из-за разливов нефтепродуктов. Помимо этого, можно сослаться на закон о пиратстве, который позволяет задерживать суда, угрожающие критической подводной инфраструктуре, к которой в том числе относятся подводные кабели. Наконец, на случай "если международное право не сработает" в ЕС допускают возможность принятия новых законов для упрощения задержания судов. Данный пункт может включать требование к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из особого списка. В противном случае, если судно пользуется услугами других операторов, его можно будет задержать.Отмечается, что во всех перечисленных случаях страны призовут Евросоюз объединять усилия. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в комментарии изданию отметил, что применять существующие международные конвенции может быть трудно. Он добавил, что у стран Европы есть "достаточно возможностей, чтобы действовать более решительно", а также выразил намерение "делать это на уровне ЕС". Глава оборонного ведомства Литвы Довиле Шакалене заявила, что Вильнюс изучает вопрос о новых законах, которые могли бы расширить полномочия для задержания судов, бросающих якорь даже за пределами ее территориальных вод — в ее исключительной экономической зоне.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море, отметив, что подобные высказывания нацелены на препятствование экспорту нефти из России и имеют своей целью намеренно ограничить судоходство в акватории. Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявлял в интервью РИА Новости, что версия о "российском следе" в повреждении кабелей в Балтийском море используется для наращивания присутствия НАТО в регионе.

https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html

https://ria.ru/20250206/nato-1997673593.html

https://ria.ru/20250127/kabel-1995609764.html

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в мире, балтийское море, россия, москва, мария захарова, павел кузнецов, евросоюз, нато