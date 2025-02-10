https://ria.ru/20250210/tanker-1998403597.html

Эксперт оценил шансы на запрет со стороны ЕС доступа в территориальные воды

Эксперт оценил шансы на запрет со стороны ЕС доступа в территориальные воды - РИА Новости, 10.02.2025

Эксперт оценил шансы на запрет со стороны ЕС доступа в территориальные воды

Европейские страны могут ограничить доступ в свои территориальные воды, но никто не может запретить танкерам с российской нефтью проходить в международных... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:51:00+03:00

2025-02-10T13:51:00+03:00

2025-02-10T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европейские страны могут ограничить доступ в свои территориальные воды, но никто не может запретить танкерам с российской нефтью проходить в международных водах, это будет прямым нарушением морского права, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Ранее в понедельник издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны Евросоюза, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море. "Если это будет происходить в территориальных водах европейских стран, то это можно рассматривать как ужесточение санкционного давления, с которым придется смириться, поскольку это юрисдикция Европы", - прокомментировал Громов. Однако, по его словам, это не может затрагивать свободу судоходства в нейтральных водах, включая, например, Датские проливы, которые не определяются юрисдикцией Дании. "Ни одна страна в мире не может ограничить в мирное время проход судов с любыми грузами через эти воды. Более того, ни одна страна в мире не имеет права досматривать или останавливать такие суда и требовать каких-то новых страховок. Поэтому, если будут попытки такого рода действий или сначала даже законодательных инициатив, то это прямое нарушение международного права, которое работает сегодня во всем мире", - добавил Громов.

https://ria.ru/20250210/tankery-1998365122.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

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россия, балтийское море, дания, алексей громов, politico, в мире