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Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд - РИА Новости, 10.02.2025
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Туризм
 
13:20 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/tailand-1998391329.html
Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд
Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд - РИА Новости, 10.02.2025
Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд
Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:20:00+03:00
2025-02-10T13:20:00+03:00
туризм
таиланд
китай
малайзия
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БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе таиландского министерства спорта и туризма за первый месяц 2025 года. "Общее количество иностранных туристов, посетивших Таиланд в январе, составило 3,709 миллиона человек, что на 22 процента больше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество туристов прибыло из Китая, за которым следуют Малайзия и Россия", - говорится в докладе. Министерство сообщает, что в январе в Таиланд въехали 622 779 туристов из Китая (первое место), 443 015 туристов из Малайзии (второе место) и 255 920 туристов из России (третье место). При этом туристы из Малайзии посещали, в основном, районы Таиланда, пограничные с их страной, с однодневными визитами, в то время как граждане КНР и России посещали Бангкок и туристические зоны на морском побережье страны, говорится в докладе. Места с 4 по 10 в списке стран с наибольшим количеством туристических заездов в январе занимают Южная Корея (209 065 человек), Индия (185 809 человек), Великобритания (121 509 человек), США (118 038 человек), Тайвань (116 779 человек), Германия (112 828 человек) и Франция (110 515 человек), сообщает министерство. Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил РИА Новости, что в 2024 году Таиланд посетило почти 1 миллион 750 тысяч россиян. По результатам всего прошлого года россияне оказались пятыми по числу туристических заездов в королевство после граждан Китая, Малайзии, Южной Кореи и Индии.
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таиланд, китай, малайзия
Туризм, Таиланд, Китай, Малайзия
Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд

Россияне стали третьими по числу туристических заездов в Таиланд в январе

© Fotolia / Reise-und NaturfotoВид на Камала Бич в Таиланде
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
Вид на Камала Бич в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе таиландского министерства спорта и туризма за первый месяц 2025 года.
"Общее количество иностранных туристов, посетивших Таиланд в январе, составило 3,709 миллиона человек, что на 22 процента больше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество туристов прибыло из Китая, за которым следуют Малайзия и Россия", - говорится в докладе.
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Министерство сообщает, что в январе в Таиланд въехали 622 779 туристов из Китая (первое место), 443 015 туристов из Малайзии (второе место) и 255 920 туристов из России (третье место).
При этом туристы из Малайзии посещали, в основном, районы Таиланда, пограничные с их страной, с однодневными визитами, в то время как граждане КНР и России посещали Бангкок и туристические зоны на морском побережье страны, говорится в докладе.
Места с 4 по 10 в списке стран с наибольшим количеством туристических заездов в январе занимают Южная Корея (209 065 человек), Индия (185 809 человек), Великобритания (121 509 человек), США (118 038 человек), Тайвань (116 779 человек), Германия (112 828 человек) и Франция (110 515 человек), сообщает министерство.
Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил РИА Новости, что в 2024 году Таиланд посетило почти 1 миллион 750 тысяч россиян. По результатам всего прошлого года россияне оказались пятыми по числу туристических заездов в королевство после граждан Китая, Малайзии, Южной Кореи и Индии.
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