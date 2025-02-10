https://ria.ru/20250210/tailand-1998391329.html

Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд

Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд - РИА Новости, 10.02.2025

Россияне заняли третье место по числу туристических поездок в Таиланд

Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:20:00+03:00

2025-02-10T13:20:00+03:00

2025-02-10T13:20:00+03:00

туризм

таиланд

китай

малайзия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149934/22/1499342297_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_5aeb4f3911386f64dbccd985d9e21262.jpg

БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе таиландского министерства спорта и туризма за первый месяц 2025 года. "Общее количество иностранных туристов, посетивших Таиланд в январе, составило 3,709 миллиона человек, что на 22 процента больше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество туристов прибыло из Китая, за которым следуют Малайзия и Россия", - говорится в докладе. Министерство сообщает, что в январе в Таиланд въехали 622 779 туристов из Китая (первое место), 443 015 туристов из Малайзии (второе место) и 255 920 туристов из России (третье место). При этом туристы из Малайзии посещали, в основном, районы Таиланда, пограничные с их страной, с однодневными визитами, в то время как граждане КНР и России посещали Бангкок и туристические зоны на морском побережье страны, говорится в докладе. Места с 4 по 10 в списке стран с наибольшим количеством туристических заездов в январе занимают Южная Корея (209 065 человек), Индия (185 809 человек), Великобритания (121 509 человек), США (118 038 человек), Тайвань (116 779 человек), Германия (112 828 человек) и Франция (110 515 человек), сообщает министерство. Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил РИА Новости, что в 2024 году Таиланд посетило почти 1 миллион 750 тысяч россиян. По результатам всего прошлого года россияне оказались пятыми по числу туристических заездов в королевство после граждан Китая, Малайзии, Южной Кореи и Индии.

https://ria.ru/20250207/tailand-1997886056.html

https://ria.ru/20250123/vetnam-1995037504.html

таиланд

китай

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, китай, малайзия