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Новосибирские кинологи подготовили служебных собак для работы в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2025
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Надежные люди
 
17:09 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/svo-1998459320.html
Новосибирские кинологи подготовили служебных собак для работы в зоне СВО
Новосибирские кинологи подготовили служебных собак для работы в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2025
Новосибирские кинологи подготовили служебных собак для работы в зоне СВО
Кинологи Новосибирского государственного аграрного университета подготовили и отправили двух служебных собак по кличке Бруня и Рейна для выполнения боевых задач РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:09:00+03:00
2025-02-10T17:09:00+03:00
надежные люди
новосибирский государственный аграрный университет
сво
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кинологи Новосибирского государственного аграрного университета подготовили и отправили двух служебных собак по кличке Бруня и Рейна для выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Собаки отлично работают на местности по обыску на предмет взрывчатых веществ и минно-розыскной деятельности. Также собаки обучены распознавать и обозначать дроны. Дело в том, что у собак не только отменный нюх, но и острый слух, позволяющий им распознавать подлетающий дрон на частотах, неуловимых человеческим ухом. При распознавании дрона собаки обучены подавать сигнал человеку", - рассказали в университете. Там отметили, что при дрессировке собак использовались современные технологии, животные работали с муляжами и имитаторами всех взрывчатых веществ производства "Красная звезда". "Мы воспитывали собак таким образом, чтобы они не имели привязанности к конкретным людям, к своему хозяину, они ласковые и общительные со всеми. Для службы в армии это одно из важнейших качеств", - сказала кинолог Новосибирского аграрного университета Ольга Журавлева. Бруня и Рейна отправились в 41-ую гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию — оперативное войсковое объединение Сухопутных войск РФ в составе Центрального военного округа. Это первый опыт мобилизации служебных собак кинологического центра агровуза на фронт.
https://ria.ru/20250210/makeevka-1998454210.html
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новосибирский государственный аграрный университет, сво
Надежные люди, Новосибирский государственный аграрный университет, СВО
Новосибирские кинологи подготовили служебных собак для работы в зоне СВО

Кинологи Новосибирского вуза подготовили служебных собак для работы в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кинологи Новосибирского государственного аграрного университета подготовили и отправили двух служебных собак по кличке Бруня и Рейна для выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Собаки отлично работают на местности по обыску на предмет взрывчатых веществ и минно-розыскной деятельности. Также собаки обучены распознавать и обозначать дроны. Дело в том, что у собак не только отменный нюх, но и острый слух, позволяющий им распознавать подлетающий дрон на частотах, неуловимых человеческим ухом. При распознавании дрона собаки обучены подавать сигнал человеку", - рассказали в университете.
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Там отметили, что при дрессировке собак использовались современные технологии, животные работали с муляжами и имитаторами всех взрывчатых веществ производства "Красная звезда".
"Мы воспитывали собак таким образом, чтобы они не имели привязанности к конкретным людям, к своему хозяину, они ласковые и общительные со всеми. Для службы в армии это одно из важнейших качеств", - сказала кинолог Новосибирского аграрного университета Ольга Журавлева.
Бруня и Рейна отправились в 41-ую гвардейскую общевойсковую Краснознаменную армию — оперативное войсковое объединение Сухопутных войск РФ в составе Центрального военного округа.
Это первый опыт мобилизации служебных собак кинологического центра агровуза на фронт.
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Надежные людиНовосибирский государственный аграрный университетСВО
 
 
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