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Российские войска продвинулись в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 10.02.2025 (обновлено: 13:35 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/svo-1998388271.html
Российские войска продвинулись в зоне спецоперации
Российские войска продвинулись в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.02.2025
Российские войска продвинулись в зоне спецоперации
Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:06:00+03:00
2025-02-10T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
харьковская область
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.Бойцы Южной группировки в то же время заняли более выгодные рубежи и позиции. &quot;Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики&quot;, — рассказали в Минобороны.ВСУ потеряли:Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. &quot;Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики&quot;, — уточняется в сводке.Потери ВСУ составили:Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю. "Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметили в Минобороны.Украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html
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россия
донецкая народная республика
харьковская область
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ

Российские войска продвинулись в зоне спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
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Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
Вчера, 08:46
Потери украинской армии за сутки составили:
  • примерно 190 человек убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • две боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также два склада боеприпасов.
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Вчера, 08:00
Бойцы Южной группировки в то же время заняли более выгодные рубежи и позиции.
«

"Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", — рассказали в Минобороны.

ВСУ потеряли:
  • около 160 солдат;
  • три боевые бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113;
  • два автомобиля.
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Вчера, 07:15
Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
«

"Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики", — уточняется в сводке.

Потери ВСУ составили:
  • примерно 525 военнослужащих;
  • три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117;
  • пять артиллерийских орудий;
  • шесть автомобилей;
  • американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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9 февраля, 19:31
Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю.
«
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметили в Минобороны.
Украинская армия потеряла:
  • около 125 человек;
  • американский бронетранспортер М113;
  • три автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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