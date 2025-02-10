https://ria.ru/20250210/svo-1998388271.html

Российские войска продвинулись в зоне спецоперации

Российские войска продвинулись в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.02.2025

Российские войска продвинулись в зоне спецоперации

Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:06:00+03:00

2025-02-10T13:06:00+03:00

2025-02-10T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997731378_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8324d55515fa359a6ecce362c480831f.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии за сутки составили:Уничтожены также два склада боеприпасов.Бойцы Южной группировки в то же время заняли более выгодные рубежи и позиции. "Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", — рассказали в Минобороны.ВСУ потеряли:Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. "Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики", — уточняется в сводке.Потери ВСУ составили:Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю. "Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметили в Минобороны.Украинская армия потеряла:

https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

https://ria.ru/20250210/ukraina-1997918332.html

https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html

https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы рф