Российские войска продвинулись в зоне спецоперации
РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Потери украинской армии за сутки составили:
- примерно 190 человек убитыми и ранеными;
- два танка;
- две боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- три орудия полевой артиллерии;
- станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также два склада боеприпасов.
Бойцы Южной группировки в то же время заняли более выгодные рубежи и позиции.
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"Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", — рассказали в Минобороны.
ВСУ потеряли:
- около 160 солдат;
- три боевые бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113;
- два автомобиля.
Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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"Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики", — уточняется в сводке.
Потери ВСУ составили:
- примерно 525 военнослужащих;
- три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117;
- пять артиллерийских орудий;
- шесть автомобилей;
- американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю.
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"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметили в Минобороны.
Украинская армия потеряла:
- около 125 человек;
- американский бронетранспортер М113;
- три автомобиля;
- три орудия полевой артиллерии.
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