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ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/svo-1998384433.html
ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов
ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов - РИА Новости, 10.02.2025
ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов
Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:50:00+03:00
2025-02-10T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы "Ураган", а также 51 беспилотник самолётного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов

Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы "Ураган", а также 51 беспилотник самолётного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАФранцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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