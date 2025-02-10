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ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов

ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов - РИА Новости, 10.02.2025

ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов

Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:50:00+03:00

2025-02-10T12:50:00+03:00

2025-02-10T12:50:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. В ведомстве добавили, что средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы "Ураган", а также 51 беспилотник самолётного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)