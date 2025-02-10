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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.02.2025
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12:43 10.02.2025 (обновлено: 12:49 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/svo-1998383138.html
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.02.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и три боевые... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:43:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 525 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" группы "Пресса" спецназа "Ахмат". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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