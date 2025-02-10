https://ria.ru/20250210/svo-1998383138.html

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.02.2025

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и три боевые... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:43:00+03:00

2025-02-10T12:43:00+03:00

2025-02-10T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность