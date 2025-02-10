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Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 10.02.2025
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Надежные люди
 
12:42 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/svo-1998382829.html
Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества
Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 10.02.2025
Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества
Жители Сахалина и Курил отправили землякам на передовую 23 тонны посылок ко Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:42:00+03:00
2025-02-10T12:42:00+03:00
надежные люди
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сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Жители Сахалина и Курил отправили землякам на передовую 23 тонны посылок ко Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона. "Очередная партия груза, в которой более 4 тысяч посылок, уже отправлена с острова. В ближайшие дни волонтеры, работающие на Донбассе, получат и передадут их военнослужащим 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, который базируется на территории Сахалинской области", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, подарки закуплены на средства жителей области и в том числе собраны сотрудниками правительства региона. Каждый боец получит набор, в котором брендированная игрушка-талисман "Чебурашка", красная икра от островного производителя, карманный фонарик с запасом батареек, сладости и мясные чипсы от компании "Сахалинский бекон". С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких. В 2024 году Сахалинская область отправила в Донбасс свыше 104 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Кроме того, на средства, собранные местными жителями, было закуплено более 100 единиц техники для бойцов. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20250210/svo-1998373879.html
https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998241252.html
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сахалин, сахалинская область, сво
Надежные люди, Сахалин, Сахалинская область, СВО
Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества

Жители Сахалина и Курил отправили в зону СВО 23 тонны посылок к 23 февраля

CC BY-SA 2.0 / Tatters / View to Yuzhno-SakhalinskЮжно-Сахалинск
Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Tatters / View to Yuzhno-Sakhalinsk
Южно-Сахалинск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Жители Сахалина и Курил отправили землякам на передовую 23 тонны посылок ко Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона.
"Очередная партия груза, в которой более 4 тысяч посылок, уже отправлена с острова. В ближайшие дни волонтеры, работающие на Донбассе, получат и передадут их военнослужащим 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, который базируется на территории Сахалинской области", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, подарки закуплены на средства жителей области и в том числе собраны сотрудниками правительства региона. Каждый боец получит набор, в котором брендированная игрушка-талисман "Чебурашка", красная икра от островного производителя, карманный фонарик с запасом батареек, сладости и мясные чипсы от компании "Сахалинский бекон".
С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких. В 2024 году Сахалинская область отправила в Донбасс свыше 104 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Кроме того, на средства, собранные местными жителями, было закуплено более 100 единиц техники для бойцов.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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