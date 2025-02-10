Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества
Жители Сахалина и Курил отправили в зону СВО 23 тонны посылок к 23 февраля
Южно-Сахалинск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Жители Сахалина и Курил отправили землякам на передовую 23 тонны посылок ко Дню защитника Отечества, сообщает правительство региона.
"Очередная партия груза, в которой более 4 тысяч посылок, уже отправлена с острова. В ближайшие дни волонтеры, работающие на Донбассе, получат и передадут их военнослужащим 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, который базируется на территории Сахалинской области", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, подарки закуплены на средства жителей области и в том числе собраны сотрудниками правительства региона. Каждый боец получит набор, в котором брендированная игрушка-талисман "Чебурашка", красная икра от островного производителя, карманный фонарик с запасом батареек, сладости и мясные чипсы от компании "Сахалинский бекон".
С начала СВО по поручению губернатора в регионе организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. Помимо налаженных регулярных поставок полезных грузов, запущен проект "Сопричастность", в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких. В 2024 году Сахалинская область отправила в Донбасс свыше 104 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Кроме того, на средства, собранные местными жителями, было закуплено более 100 единиц техники для бойцов.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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