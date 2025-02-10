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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 10.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 160 военнослужащих, три... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:42:00+03:00
2025-02-10T12:42:00+03:00
2025-02-10T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 160 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечено Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля.
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северск, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Юга"