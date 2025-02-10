https://ria.ru/20250210/svo-1998382734.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 10.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 160 военнослужащих, три... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:42:00+03:00

2025-02-10T12:42:00+03:00

2025-02-10T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 160 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечено Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

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северск, часов яр, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность