https://ria.ru/20250210/svo-1998373879.html

ЕР и жители Оренбургской области собирают подарки на фронт к 23 февраля

ЕР и жители Оренбургской области собирают подарки на фронт к 23 февраля - РИА Новости, 10.02.2025

ЕР и жители Оренбургской области собирают подарки на фронт к 23 февраля

Партия "Единая Россия" и жители Оренбургской области собирают подарки для бойцов СВО на 23 февраля в рамках акции "Тепло родного дома", сообщили в партии. РИА Новости, 10.02.2025

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2025-02-10T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и жители Оренбургской области собирают подарки для бойцов СВО на 23 февраля в рамках акции "Тепло родного дома", сообщили в партии. "Бойцы встретят праздник с "Теплом родного дома". В преддверии 23 февраля "Единая Россия" вместе с оренбуржцами собирают подарки для отправки на фронт", - говорится в сообщении на сайте партии. В ЕР отметили, что жительница Оренбурга Роза захотела порадовать бойцов к празднику сладостями, но в силу проблем со здоровьем не могла их закупить самостоятельно. "За помощью в этом она обратилась к руководителю фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Александру Трубникову. Женщина передала деньги на приобретение чак-чака в приемную депутата, который в свою очередь организовал его покупку для дальнейшей передачи на фронт", - рассказали в партии. Партийцы Первомайского района Оренбургской области вместе с жителями также подготовили для военнослужащих консервы, крупы, предметы гигиены. "Я недавно вернулся с Донбасса: посетил Донецкую и Луганскую Народные Республики. Адресно развозили посылки. Ребята оставили нам заявку на технику и оборудование. Мы ее отработали. Бойцы уверены в своих силах и настроены только на победу. Я желаю им крепкого здоровья, чтобы они берегли себя и поскорее возвращались домой", - приводятся на сайте партии слова секретаря местного отделения ЕР, главы Первомайского района Александра Васильева. Кроме того, к акции присоединились и жители Тоцкого района Оренбургской области. "Благодаря всем жителям мы передали необходимые продукты питания, предметы личной гигиены, окопные свечи, питьевую воду, а также детские письма… Выражаю благодарность всем землякам, принявшим участие в акции, а также членам Тоцкого местного отделения "Молодой Гвардии Единой России", - цитируют на сайте слова секретаря местного отделения "Единая Россия", главы Тоцкого района Владимира Ковешникова.

https://ria.ru/20250208/lisichansk-1998137962.html

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оренбургская область, тоцкий район, единая россия