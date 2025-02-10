Рейтинг@Mail.ru
В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 10.02.2025 (обновлено: 18:15 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html
В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения
В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения - РИА Новости, 10.02.2025
В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения
Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор", сообщили в ведомстве. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:35:00+03:00
2025-02-10T18:15:00+03:00
здоровье - общество
россия
ивановская область
алтайский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909031_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ad280d52a371d8cfb253024078cb2ab.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор", сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов в супермаркетах-дискаунтерах сети "Светофор" в ряде регионов России. С просьбой проверить указанные магазины обращались также депутаты Госдумы и общественные организации потребителей", — говорится в сообщении. Согласно сообщению, в Тверской области многочисленные нарушения нашли в 14 магазинах. Кроме того, в одной из торговых точек отобрали пробы молочной продукции. Лабораторные исследования показали наличие в составе растительных масел и жиров, дрожжей и консервантов. В частности, фальсификацию установили в сливках 20% "Апрелика" производства ООО "Молочная жизнь" (Московская область), ряженке 4% "Приволжское" производства Ивановской области, твороге 9% "Барская кухня" ООО "Вознесенское" (Ивановская область) и сгущенных сливках 19% ООО "Брасовские сыры" (Брянская область). Отмечается, что в некоторых магазинах торговой сети "Светофор" Барнаула и Рубцовска Алтайского края при проведении совместных с прокуратурой проверок отобрали 12 проб молочных (молоко, творог, масло) и мясных (пельмени, колбасы, мясо птицы) продуктов. По результатам лабораторных исследований в пельменях "Элитные" и колбасном изделии хлеб мясной "Чайный" обнаружили ДНК птицы, не заявленной в составе на этикетке. Это свидетельствует о фальсификации мясной продукции. Некачественные продукты подлежат изъятию из оборота. Уточняется, что также многочисленные нарушения выявлены в торговых точках в Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, Москве, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе. По выявленным случаям возбудили административные дела и выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции. Россельхознадзор продолжает работу по мониторингу реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250205/molochka-1997505994.html
https://ria.ru/20241107/myaso-1982453613.html
https://ria.ru/20250130/svetofor-1996231421.html
россия
ивановская область
алтайский край
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997909031_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab1eccf1e59318e866bbd58114dc10ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, ивановская область, алтайский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, московская область (подмосковье)
Здоровье - Общество, Россия, Ивановская область, Алтайский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения

Россельхознадзор выявил новые нарушения в магазинах "Светофор" в ряде регионов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие у магазина "Светофор"
Прохожие у магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Прохожие у магазина "Светофор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор", сообщили в ведомстве.
"Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов в супермаркетах-дискаунтерах сети "Светофор" в ряде регионов России. С просьбой проверить указанные магазины обращались также депутаты Госдумы и общественные организации потребителей", — говорится в сообщении.
Покупатель у прилавка с молочной продукцией в магазине - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Назван молочный продукт, в котором выявили больше всего фальсификата
5 февраля, 13:56
Согласно сообщению, в Тверской области многочисленные нарушения нашли в 14 магазинах. Кроме того, в одной из торговых точек отобрали пробы молочной продукции. Лабораторные исследования показали наличие в составе растительных масел и жиров, дрожжей и консервантов. В частности, фальсификацию установили в сливках 20% "Апрелика" производства ООО "Молочная жизнь" (Московская область), ряженке 4% "Приволжское" производства Ивановской области, твороге 9% "Барская кухня" ООО "Вознесенское" (Ивановская область) и сгущенных сливках 19% ООО "Брасовские сыры" (Брянская область).
Отмечается, что в некоторых магазинах торговой сети "Светофор" Барнаула и Рубцовска Алтайского края при проведении совместных с прокуратурой проверок отобрали 12 проб молочных (молоко, творог, масло) и мясных (пельмени, колбасы, мясо птицы) продуктов. По результатам лабораторных исследований в пельменях "Элитные" и колбасном изделии хлеб мясной "Чайный" обнаружили ДНК птицы, не заявленной в составе на этикетке. Это свидетельствует о фальсификации мясной продукции. Некачественные продукты подлежат изъятию из оборота.
Мясо - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы
7 ноября 2024, 16:27
Уточняется, что также многочисленные нарушения выявлены в торговых точках в Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, Москве, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе.
По выявленным случаям возбудили административные дела и выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции. Россельхознадзор продолжает работу по мониторингу реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор", добавили в ведомстве.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В "Руспродсоюзе" рассказали о претензиях к магазинам "Светофор"
30 января, 02:07
 
Здоровье - ОбществоРоссияИвановская областьАлтайский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Госдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала