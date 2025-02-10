https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html

В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения

В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения - РИА Новости, 10.02.2025

В магазинах сети "Светофор" выявили новые нарушения

Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор", сообщили в ведомстве. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:35:00+03:00

2025-02-10T17:35:00+03:00

2025-02-10T18:15:00+03:00

здоровье - общество

россия

ивановская область

алтайский край

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор", сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов в супермаркетах-дискаунтерах сети "Светофор" в ряде регионов России. С просьбой проверить указанные магазины обращались также депутаты Госдумы и общественные организации потребителей", — говорится в сообщении. Согласно сообщению, в Тверской области многочисленные нарушения нашли в 14 магазинах. Кроме того, в одной из торговых точек отобрали пробы молочной продукции. Лабораторные исследования показали наличие в составе растительных масел и жиров, дрожжей и консервантов. В частности, фальсификацию установили в сливках 20% "Апрелика" производства ООО "Молочная жизнь" (Московская область), ряженке 4% "Приволжское" производства Ивановской области, твороге 9% "Барская кухня" ООО "Вознесенское" (Ивановская область) и сгущенных сливках 19% ООО "Брасовские сыры" (Брянская область). Отмечается, что в некоторых магазинах торговой сети "Светофор" Барнаула и Рубцовска Алтайского края при проведении совместных с прокуратурой проверок отобрали 12 проб молочных (молоко, творог, масло) и мясных (пельмени, колбасы, мясо птицы) продуктов. По результатам лабораторных исследований в пельменях "Элитные" и колбасном изделии хлеб мясной "Чайный" обнаружили ДНК птицы, не заявленной в составе на этикетке. Это свидетельствует о фальсификации мясной продукции. Некачественные продукты подлежат изъятию из оборота. Уточняется, что также многочисленные нарушения выявлены в торговых точках в Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, Москве, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе. По выявленным случаям возбудили административные дела и выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции. Россельхознадзор продолжает работу по мониторингу реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250205/molochka-1997505994.html

https://ria.ru/20241107/myaso-1982453613.html

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здоровье - общество, россия, ивановская область, алтайский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, московская область (подмосковье)