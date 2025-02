https://ria.ru/20250210/sudno-1998417058.html

У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружили две пробоины

2025-02-10T14:23:00+03:00

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Севший на мель у западного побережья Сахалина китайский балкер An Yang 2, по информации капитана судна, имеет две пробоины, угрозы утечки нефтепродуктов нет, сообщил Росморречфлот. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Угрозы жизни экипажа нет, эвакуации не требуется, сообщал Росморречфлот. На борту судна находится порядка 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. "По информации от капитана аварийного судна, имеются две пробоины в балластных танках и форпике, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в "подвесных" танках и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны", - говорится в сообщении Росморречфлота. Накануне ведомство сообщало, что следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер An Yang 2, нет. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что в ночь на воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.

