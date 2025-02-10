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У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружили две пробоины - РИА Новости, 10.02.2025
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14:23 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/sudno-1998417058.html
У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружили две пробоины
У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружили две пробоины - РИА Новости, 10.02.2025
У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружили две пробоины
Севший на мель у западного побережья Сахалина китайский балкер An Yang 2, по информации капитана судна, имеет две пробоины, угрозы утечки нефтепродуктов нет,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:23:00+03:00
2025-02-10T14:23:00+03:00
происшествия
сахалин
китай
россия
валерий лимаренко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Севший на мель у западного побережья Сахалина китайский балкер An Yang 2, по информации капитана судна, имеет две пробоины, угрозы утечки нефтепродуктов нет, сообщил Росморречфлот. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Угрозы жизни экипажа нет, эвакуации не требуется, сообщал Росморречфлот. На борту судна находится порядка 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. "По информации от капитана аварийного судна, имеются две пробоины в балластных танках и форпике, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в "подвесных" танках и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны", - говорится в сообщении Росморречфлота. Накануне ведомство сообщало, что следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер An Yang 2, нет. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что в ночь на воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
https://ria.ru/20250209/avariya-1998224842.html
https://ria.ru/20250209/sudno-1998260902.html
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происшествия, сахалин, китай, россия, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Китай, Россия, Валерий Лимаренко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У севшего на мель на Сахалине китайского судна обнаружили две пробоины

Росморречфлот: севший на мель на Сахалине балкер An Yang 2 имеет две пробоины

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramСудно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Судно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Севший на мель у западного побережья Сахалина китайский балкер An Yang 2, по информации капитана судна, имеет две пробоины, угрозы утечки нефтепродуктов нет, сообщил Росморречфлот.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Угрозы жизни экипажа нет, эвакуации не требуется, сообщал Росморречфлот. На борту судна находится порядка 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля.
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"По информации от капитана аварийного судна, имеются две пробоины в балластных танках и форпике, утечек нефтепродуктов не обнаружено. Все запасы находятся в "подвесных" танках и топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны", - говорится в сообщении Росморречфлота.
Накануне ведомство сообщало, что следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер An Yang 2, нет.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что в ночь на воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель судна.
Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
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ПроисшествияСахалинКитайРоссияВалерий ЛимаренкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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