https://ria.ru/20250210/su-57e-1998439123.html

На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э

На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э - РИА Новости, 10.02.2025

На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э вызвал большой интерес зрителей и участников аэрокосмической выставки Aero India, проходящей в индийском РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:43:00+03:00

2025-02-10T15:43:00+03:00

2025-02-10T15:55:00+03:00

новое оружие россии

индия

россия

бангалор

су-57э

су-35

брамос

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БАНГАЛОР, 10 фев - РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э вызвал большой интерес зрителей и участников аэрокосмической выставки Aero India, проходящей в индийском Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости. Гости выставки, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Су-57Э представляется в Индии впервые. Его высочайшие летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС "Йелаханка" продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. В статичной экспозиции Су-57Э расположен рядом с Су-35 ВВС Индии, под крылом которого на выставке расположена ракета Brahmos, производимая совместным индийско-российским предприятием. Вместе с Су-57Э на летном поле базы представлены, в частности, антикорабельные ракеты Х-35, крылатая ракета Х-69, противорадиолокационная ракета Х-58 и другие. Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html

https://ria.ru/20241111/su-57-1983194201.html

индия

россия

бангалор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представляется в Индии Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представляется в Индии – на одной из ведущих аэрокосмических мировых выставок Aero India. В ближайшие дни его характеристики будут продемонстрированы в небе. А пока истребитель, передает корреспондент РИА Новости, вызвал большой интерес у зрителей – они рассматривают машину и делают фотографии на ее фоне. 2025-02-10T15:43 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, россия, бангалор, су-57э, су-35, брамос