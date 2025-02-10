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На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э - РИА Новости, 10.02.2025
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Новое оружие России
 
15:43 10.02.2025 (обновлено: 15:55 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/su-57e-1998439123.html
На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э
На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э - РИА Новости, 10.02.2025
На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э вызвал большой интерес зрителей и участников аэрокосмической выставки Aero India, проходящей в индийском РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:43:00+03:00
2025-02-10T15:55:00+03:00
новое оружие россии
индия
россия
бангалор
су-57э
су-35
брамос
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БАНГАЛОР, 10 фев - РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э вызвал большой интерес зрителей и участников аэрокосмической выставки Aero India, проходящей в индийском Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости. Гости выставки, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне. Су-57Э представляется в Индии впервые. Его высочайшие летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС "Йелаханка" продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. В статичной экспозиции Су-57Э расположен рядом с Су-35 ВВС Индии, под крылом которого на выставке расположена ракета Brahmos, производимая совместным индийско-российским предприятием. Вместе с Су-57Э на летном поле базы представлены, в частности, антикорабельные ракеты Х-35, крылатая ракета Х-69, противорадиолокационная ракета Х-58 и другие. Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791587.html
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индия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представляется в Индии
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представляется в Индии – на одной из ведущих аэрокосмических мировых выставок Aero India. В ближайшие дни его характеристики будут продемонстрированы в небе. А пока истребитель, передает корреспондент РИА Новости, вызвал большой интерес у зрителей – они рассматривают машину и делают фотографии на ее фоне.
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индия, россия, бангалор, су-57э, су-35, брамос
Новое оружие России, Индия, Россия, Бангалор, Су-57Э, Су-35, Брамос
На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э

Российский истребитель Су-57Э вызвал большой интерес на выставке Aero India

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БАНГАЛОР, 10 фев - РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э вызвал большой интерес зрителей и участников аэрокосмической выставки Aero India, проходящей в индийском Бангалоре, передает корреспондент РИА Новости.
Гости выставки, в том числе иностранные специалисты и индийские пилоты, рассматривают российскую машину, представленные рядом с ней ракеты и делают фотографии на их фоне.
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
ЦАМТО оценил эффект закупки Су-57Э для ВВС Индии
2 декабря 2024, 07:49
Су-57Э представляется в Индии впервые. Его высочайшие летно-технические характеристики в небе над аэродромом базы ВВС "Йелаханка" продемонстрирует заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.
В статичной экспозиции Су-57Э расположен рядом с Су-35 ВВС Индии, под крылом которого на выставке расположена ракета Brahmos, производимая совместным индийско-российским предприятием.
Вместе с Су-57Э на летном поле базы представлены, в частности, антикорабельные ракеты Х-35, крылатая ракета Х-69, противорадиолокационная ракета Х-58 и другие.
Aero India является одной из ведущей аэрокосмических выставок во всем мире - начиная с 1996 года в Бангалоре прошло уже 14 подобных мероприятий. Последнее шоу в 2023 году привлекло более семи миллионов посетителей. В ходе той выставки было заключено более 250 партнерских соглашений, включая 201 меморандум о взаимопонимании, запуске продуктов и передаче технологий на сумму более 750 миллиардов рупий (8,7 миллиарда долларов). Минобороны Индии отмечает, что выставка этого года "призвана превзойти эти достижения и обещает быть еще более масштабной и грандиозной".
Су-57Э на выставке Airshow China 2024 в Чжухае - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Су-57 покорил зрителей Airshow China еще до открытия, заявили в ОАК
11 ноября 2024, 21:40
 
Новое оружие РоссииИндияРоссияБангалорСу-57ЭСу-35Брамос
 
 
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