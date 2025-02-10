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В Белгородской области задержали трех человек за диверсию на ж/д станции
В Белгородской области задержали трех человек за диверсию на ж/д станции - РИА Новости, 10.02.2025
В Белгородской области задержали трех человек за диверсию на ж/д станции
Задержаны трое подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции "Старый Оскол" в Белгородской области, сообщило Западное... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:53:00+03:00
2025-02-10T14:53:00+03:00
2025-02-10T15:07:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции "Старый Оскол" в Белгородской области, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале."Следователем Воронежского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются молодой человек 2005 года рождения и несовершеннолетние 2007 и 2009 года рождения", - говорится в сообщении.Установлено, что 6 февраля подозреваемые согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, полученное при переписке по мессенджеру и направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги. Отмечается, что они, находясь на железнодорожной станции "Старый Оскол" в Белгородской области, распределили роли между собой и подожгли объекты транспортной инфраструктуры."Совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Белгородской области, Белгородский ЛО МВД России на транспорте они были установлены и задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
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происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгородской области задержали трех человек за диверсию на ж/д станции
В Белгородской области задержали трех человек за поджоги объектов на ж/д станции