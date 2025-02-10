https://ria.ru/20250210/stal-1998373419.html

Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ

Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025

Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ

Политика протекционизма президента США Дональда Трампа, направленная на защиту сталелитейной и алюминиевой промышленности, к экономическому росту не приведет и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:03:00+03:00

2025-02-10T12:03:00+03:00

2025-02-10T12:04:00+03:00

сша

южная корея

америка

дональд трамп

жан-ноэль барро

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Политика протекционизма президента США Дональда Трампа, направленная на защиту сталелитейной и алюминиевой промышленности, к экономическому росту не приведет и только ослабит страну, передает агентство Блумберг. В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов. "Попытки защитить сталь и алюминий как способ укрепления нации – это обреченный проект, который сделает Америку слабее, а не сильнее", – отмечается в статье. Аналогичные пошлины, введенные в 2018 году, не принесли желаемого эффекта, говорится в материале. С тех пор мощности США по производству алюминия сократились на 32%, а стали – на 3,6%. "Только безумный король ожидал бы другого результата, повторяя одно и то же снова и снова", – пишет Блумберг. Такие меры больше вредят союзникам Вашингтона, нежели его геополитическим соперникам. На Канаду, Мексику, ЕС, Бразилию, Южную Корею, Японию и Тайвань приходится 80% американского импорта стали, а на страны Персидского залива – около 70% импорта алюминия. Кроме того, жесткая торговая политика противоречит совместным экономическим проектам США. В день, когда Трамп анонсировал новые тарифы, японская Nippon Steel объявила об инвестициях в United States Steel. Однако возможные ответные ограничения со стороны Евросоюза могут поставить сделку под угрозу, предупреждает агентство. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи уже отреагировало на заявление Трампа и провело экстренное заседание для оценки влияния новых 25-процентных пошлин со стороны США на импорт стали и алюминия, заявив, что будет активно реагировать на эти действия. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом.

https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html

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сша

южная корея

америка

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сша, южная корея, америка, дональд трамп, жан-ноэль барро, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире