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Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025
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12:03 10.02.2025 (обновлено: 12:04 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/stal-1998373419.html
Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ
Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2025
Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ
Политика протекционизма президента США Дональда Трампа, направленная на защиту сталелитейной и алюминиевой промышленности, к экономическому росту не приведет и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:03:00+03:00
2025-02-10T12:04:00+03:00
сша
южная корея
америка
дональд трамп
жан-ноэль барро
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Политика протекционизма президента США Дональда Трампа, направленная на защиту сталелитейной и алюминиевой промышленности, к экономическому росту не приведет и только ослабит страну, передает агентство Блумберг. В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов. "Попытки защитить сталь и алюминий как способ укрепления нации – это обреченный проект, который сделает Америку слабее, а не сильнее", – отмечается в статье. Аналогичные пошлины, введенные в 2018 году, не принесли желаемого эффекта, говорится в материале. С тех пор мощности США по производству алюминия сократились на 32%, а стали – на 3,6%. "Только безумный король ожидал бы другого результата, повторяя одно и то же снова и снова", – пишет Блумберг. Такие меры больше вредят союзникам Вашингтона, нежели его геополитическим соперникам. На Канаду, Мексику, ЕС, Бразилию, Южную Корею, Японию и Тайвань приходится 80% американского импорта стали, а на страны Персидского залива – около 70% импорта алюминия. Кроме того, жесткая торговая политика противоречит совместным экономическим проектам США. В день, когда Трамп анонсировал новые тарифы, японская Nippon Steel объявила об инвестициях в United States Steel. Однако возможные ответные ограничения со стороны Евросоюза могут поставить сделку под угрозу, предупреждает агентство. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи уже отреагировало на заявление Трампа и провело экстренное заседание для оценки влияния новых 25-процентных пошлин со стороны США на импорт стали и алюминия, заявив, что будет активно реагировать на эти действия. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом.
https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html
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сша
южная корея
америка
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сша, южная корея, америка, дональд трамп, жан-ноэль барро, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Южная Корея, Америка, Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ

Bloomberg: политика протекционизма Трампа не приведет к экономическому росту США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Политика протекционизма президента США Дональда Трампа, направленная на защиту сталелитейной и алюминиевой промышленности, к экономическому росту не приведет и только ослабит страну, передает агентство Блумберг.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.
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"Попытки защитить сталь и алюминий как способ укрепления нации – это обреченный проект, который сделает Америку слабее, а не сильнее", – отмечается в статье.
Аналогичные пошлины, введенные в 2018 году, не принесли желаемого эффекта, говорится в материале. С тех пор мощности США по производству алюминия сократились на 32%, а стали – на 3,6%.
"Только безумный король ожидал бы другого результата, повторяя одно и то же снова и снова", – пишет Блумберг.
Такие меры больше вредят союзникам Вашингтона, нежели его геополитическим соперникам. На Канаду, Мексику, ЕС, Бразилию, Южную Корею, Японию и Тайвань приходится 80% американского импорта стали, а на страны Персидского залива – около 70% импорта алюминия.
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Кроме того, жесткая торговая политика противоречит совместным экономическим проектам США. В день, когда Трамп анонсировал новые тарифы, японская Nippon Steel объявила об инвестициях в United States Steel. Однако возможные ответные ограничения со стороны Евросоюза могут поставить сделку под угрозу, предупреждает агентство.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи уже отреагировало на заявление Трампа и провело экстренное заседание для оценки влияния новых 25-процентных пошлин со стороны США на импорт стали и алюминия, заявив, что будет активно реагировать на эти действия. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом.
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СШАЮжная КореяАмерикаДональд ТрампЖан-Ноэль БарроЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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