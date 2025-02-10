Политика Трампа в сфере стали только ослабит США, пишут СМИ
Bloomberg: политика протекционизма Трампа не приведет к экономическому росту США
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Политика протекционизма президента США Дональда Трампа, направленная на защиту сталелитейной и алюминиевой промышленности, к экономическому росту не приведет и только ослабит страну, передает агентство Блумберг.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.
"Попытки защитить сталь и алюминий как способ укрепления нации – это обреченный проект, который сделает Америку слабее, а не сильнее", – отмечается в статье.
Аналогичные пошлины, введенные в 2018 году, не принесли желаемого эффекта, говорится в материале. С тех пор мощности США по производству алюминия сократились на 32%, а стали – на 3,6%.
"Только безумный король ожидал бы другого результата, повторяя одно и то же снова и снова", – пишет Блумберг.
Такие меры больше вредят союзникам Вашингтона, нежели его геополитическим соперникам. На Канаду, Мексику, ЕС, Бразилию, Южную Корею, Японию и Тайвань приходится 80% американского импорта стали, а на страны Персидского залива – около 70% импорта алюминия.
Кроме того, жесткая торговая политика противоречит совместным экономическим проектам США. В день, когда Трамп анонсировал новые тарифы, японская Nippon Steel объявила об инвестициях в United States Steel. Однако возможные ответные ограничения со стороны Евросоюза могут поставить сделку под угрозу, предупреждает агентство.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи уже отреагировало на заявление Трампа и провело экстренное заседание для оценки влияния новых 25-процентных пошлин со стороны США на импорт стали и алюминия, заявив, что будет активно реагировать на эти действия. В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом.
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