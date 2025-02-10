https://ria.ru/20250210/ssha-1998487487.html

Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины

Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 10.02.2025

Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины

США при президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины, связанных с событиями украинского конфликта, передает... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:07:00+03:00

2025-02-10T19:07:00+03:00

2025-02-10T19:07:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

джо байден

виктор шокин

дмитрий песков

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины, связанных с событиями украинского конфликта, передает агентство Рейтер. "Заморозка зарубежной финансовой помощи администрацией Трампа стала воздействовать на международные усилия по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления на Украине... Под угрозой - шесть финансируемых США проектов офиса генерального прокурора, которые оцениваются в 89 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства. По данным источников Рейтер, финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Согласно документам, попавшим в распоряжение агентства, два проекта получали средства от агентства США по международному развитию USAID, три - от бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам американского госдепа, а один - от непосредственно госдепартамента. Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого уволили в 2016 году, обвинил Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Шокин написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джо байден, виктор шокин, дмитрий песков, агентство по международному развитию сша