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Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 10.02.2025
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19:07 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ssha-1998487487.html
Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины - РИА Новости, 10.02.2025
Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
США при президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины, связанных с событиями украинского конфликта, передает... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:07:00+03:00
2025-02-10T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины, связанных с событиями украинского конфликта, передает агентство Рейтер. "Заморозка зарубежной финансовой помощи администрацией Трампа стала воздействовать на международные усилия по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления на Украине... Под угрозой - шесть финансируемых США проектов офиса генерального прокурора, которые оцениваются в 89 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства. По данным источников Рейтер, финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Согласно документам, попавшим в распоряжение агентства, два проекта получали средства от агентства США по международному развитию USAID, три - от бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам американского госдепа, а один - от непосредственно госдепартамента. Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого уволили в 2016 году, обвинил Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Шокин написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, виктор шокин, дмитрий песков, агентство по международному развитию сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Виктор Шокин, Дмитрий Песков, Агентство по международному развитию США
Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины

Reuters: США при Байдене финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины, связанных с событиями украинского конфликта, передает агентство Рейтер.
"Заморозка зарубежной финансовой помощи администрацией Трампа стала воздействовать на международные усилия по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления на Украине... Под угрозой - шесть финансируемых США проектов офиса генерального прокурора, которые оцениваются в 89 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.
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По данным источников Рейтер, финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Согласно документам, попавшим в распоряжение агентства, два проекта получали средства от агентства США по международному развитию USAID, три - от бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам американского госдепа, а один - от непосредственно госдепартамента.
Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого уволили в 2016 году, обвинил Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Шокин написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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