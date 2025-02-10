Reuters: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
Reuters: США при Байдене финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины, связанных с событиями украинского конфликта, передает агентство Рейтер.
"Заморозка зарубежной финансовой помощи администрацией Трампа стала воздействовать на международные усилия по привлечению России к ответственности за предполагаемые военные преступления на Украине... Под угрозой - шесть финансируемых США проектов офиса генерального прокурора, которые оцениваются в 89 миллионов долларов", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников Рейтер, финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Согласно документам, попавшим в распоряжение агентства, два проекта получали средства от агентства США по международному развитию USAID, три - от бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам американского госдепа, а один - от непосредственно госдепартамента.
Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого уволили в 2016 году, обвинил Байдена в причастности к коррупции, заявив, что лишился своего поста, поскольку его увольнение было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Шокин написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.