https://ria.ru/20250210/ssha-1998483397.html

"В самолете бомба": в США задержали рейс из-за названия точки доступа WiFi

"В самолете бомба": в США задержали рейс из-за названия точки доступа WiFi - РИА Новости, 10.02.2025

"В самолете бомба": в США задержали рейс из-за названия точки доступа WiFi

Рейс авиакомпании American Airlines задержали в США из-за того, что на самолете была обнаружена точка доступа WiFi, названная "В самолете бомба", сообщает... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:39:00+03:00

2025-02-10T18:39:00+03:00

2025-02-10T18:39:00+03:00

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сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании American Airlines задержали в США из-за того, что на самолете была обнаружена точка доступа WiFi, названная "В самолете бомба", сообщает телеканал ABC со ссылкой на одного из пассажиров. "Рейс American Airlines на прошлой неделе (в пятницу - ред.) задержали после того, как команда уведомила власти о подозрительной активности на самолете, "касающейся названия точки доступа WiFi со словом "бомба"... Рейс 2863 авиакомпании American Airlines должен был вылететь из города Остин штата Техас в Шарлотт в Северной Каролине", - говорится на сайте телеканала. По словам пассажира рейса, к бортпроводнице подошел один из пассажиров, показывая что-то на своем планшете. Стюардесса сразу же связалась с пилотами, после чего было объявлено, что самолет возвращается к гейту из-за "организационных вопросов". Об инциденте сообщили в местные департаменты полиции и авиации, а через несколько минут пилот вышел в салон и сообщил всем о том, что кто-то на борту переименовал свою точку доступа WiFi, назвав ее "В самолете бомба". После этого на борт поднялся представитель полиции. Ни один из пассажиров не признался в том, что это его проделка, и всех находившихся в самолете людей вывели из самолета, предварительно попросив показать, как названы их точки WiFi. Все пассажиры и их багаж прошли повторную проверку. Бомбы обнаружено не было. Самолет все же вылетел из Остина, но с задержкой в почти пять часов.

https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html

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в мире, технологии, остин, сша, техас, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном