https://ria.ru/20250210/ssha-1998480016.html

США не вышли из СПЧ ООН, заявил Гатилов

США не вышли из СПЧ ООН, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2025

США не вышли из СПЧ ООН, заявил Гатилов

США не объявляли о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, членом которого они не являются, это журналистское восприятие, США больше не будут участвовать РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:24:00+03:00

2025-02-10T18:24:00+03:00

2025-02-10T18:24:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не объявляли о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, членом которого они не являются, это журналистское восприятие, США больше не будут участвовать в работе этого органа, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Ситуация выглядит достаточно странной, поскольку в настоящее время Соединенные Штаты не являются членом Совета ООН по правам человека. И получается, что они выходят из структуры, членом которой они не являются. Но, так сказать, это уже журналистское такое восприятие, что они уходят. Если взять решение официальное на сайте Белого дома, то говорится несколько иначе. В нем говорится о том, что Соединенные Штаты не будут участвовать в работе Совета ООН по правам человека. И не будут переизбираться в качестве членов ООН", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из структуры. Пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами.

https://ria.ru/20250206/sovet-1997693535.html

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в мире, сша, израиль, геннадий гатилов, дональд трамп, оон