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Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов - РИА Новости, 10.02.2025
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15:24 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ssha-1998434815.html
Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов
Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов - РИА Новости, 10.02.2025
Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в утечке секретных документов, касающихся... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:24:00+03:00
2025-02-10T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в утечке секретных документов, касающихся планируемого в Лос-Анджелесе крупного рейда против мигрантов. В субботу газета Los Angeles Times со ссылкой на секретные документы сообщила о том, что власти планируют провести масштабный рейд в Лос-Анджелесе до конца февраля. Источник из федеральных правоохранительных органов сообщил газете о том, что сотрудникам иммиграционной полиции будут помогать работники местного офиса ФБР и управления по борьбе с наркотиками. "Федеральное бюро расследований (ФБР) такое коррумпированное. Мы будем работать с любым и каждым агентством, чтобы остановить утечки и преследовать этих продажных агентов глубинного государства по всей строгости закона", - написала Ноэм в соцсети X, комментируя статью Los Angeles Times. При этом издание не указывало, что его источник работает именно в ФБР. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал о том, что президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны. По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже. В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250129/tramp-1996218649.html
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, фбр, nbc
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, ФБР, NBC
Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов

Ноэм обвинила ФБР в утечке документов, касающихся рейда против мигрантов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в утечке секретных документов, касающихся планируемого в Лос-Анджелесе крупного рейда против мигрантов.
В субботу газета Los Angeles Times со ссылкой на секретные документы сообщила о том, что власти планируют провести масштабный рейд в Лос-Анджелесе до конца февраля. Источник из федеральных правоохранительных органов сообщил газете о том, что сотрудникам иммиграционной полиции будут помогать работники местного офиса ФБР и управления по борьбе с наркотиками.
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"Федеральное бюро расследований (ФБР) такое коррумпированное. Мы будем работать с любым и каждым агентством, чтобы остановить утечки и преследовать этих продажных агентов глубинного государства по всей строгости закона", - написала Ноэм в соцсети X, комментируя статью Los Angeles Times.
При этом издание не указывало, что его источник работает именно в ФБР.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал о том, что президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны. По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже. В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал.
В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
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