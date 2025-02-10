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Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов

Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов - РИА Новости, 10.02.2025

Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в утечке секретных документов, касающихся... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:24:00+03:00

2025-02-10T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в утечке секретных документов, касающихся планируемого в Лос-Анджелесе крупного рейда против мигрантов. В субботу газета Los Angeles Times со ссылкой на секретные документы сообщила о том, что власти планируют провести масштабный рейд в Лос-Анджелесе до конца февраля. Источник из федеральных правоохранительных органов сообщил газете о том, что сотрудникам иммиграционной полиции будут помогать работники местного офиса ФБР и управления по борьбе с наркотиками. "Федеральное бюро расследований (ФБР) такое коррумпированное. Мы будем работать с любым и каждым агентством, чтобы остановить утечки и преследовать этих продажных агентов глубинного государства по всей строгости закона", - написала Ноэм в соцсети X, комментируя статью Los Angeles Times. При этом издание не указывало, что его источник работает именно в ФБР. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал о том, что президент США Дональд Трамп злится из-за недостаточно высоких показателей депортации нелегальных мигрантов из страны. По данным NBC, сотрудники ICE с момента инаугурации Трампа максимально за сутки арестовывали 1,1 тысячу мигрантов, однако затем показатели были ниже. В то же время, чтобы выполнить цель по депортации хотя бы одного миллиона мигрантов в год, ICE потребовалось бы депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день, отмечает телеканал. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996218649.html

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