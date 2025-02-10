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Рябков оценил шансы на перемены в отношениях с США - РИА Новости, 10.02.2025
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14:28 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ssha-1998418073.html
Рябков оценил шансы на перемены в отношениях с США
Рябков оценил шансы на перемены в отношениях с США - РИА Новости, 10.02.2025
Рябков оценил шансы на перемены в отношениях с США
Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:28:00+03:00
2025-02-10T14:28:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона неоднократно говорила, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Он добавил, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США. "Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", - сказал он журналистам.
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сша, россия, дональд трамп, сергей рябков, политика
США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Политика
Рябков оценил шансы на перемены в отношениях с США

Рябков: ожиданий перемен в связях с США меньше, чем по другим политическим темам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, российская сторона неоднократно говорила, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Он добавил, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США.
"Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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СШАРоссияДональд ТрампСергей РябковПолитика
 
 
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