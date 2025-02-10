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Рябков: команда Трампа проявляет интерес к возобновлению диалога с Россией - РИА Новости, 10.02.2025
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14:17 10.02.2025 (обновлено: 14:30 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ssha-1998414589.html
Рябков: команда Трампа проявляет интерес к возобновлению диалога с Россией
Рябков: команда Трампа проявляет интерес к возобновлению диалога с Россией - РИА Новости, 10.02.2025
Рябков: команда Трампа проявляет интерес к возобновлению диалога с Россией
Команда нового президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Штатов с Россией, и Москва готова к взаимодействию, но только от... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:17:00+03:00
2025-02-10T14:30:00+03:00
россия
сша
москва
в мире
дональд трамп
сергей рябков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Команда нового президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Штатов с Россией, и Москва готова к взаимодействию, но только от Вашингтона зависит, воспользоваться этой возможностью или нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - заявил Рябков журналистам.Замглавы МИД отметил появление при новой администрации небольшого окна возможностей для нормализации российско-американских отношений."Воспользуются ли США этим шансом - зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - добавил дипломат.
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россия, сша, москва, в мире, дональд трамп, сергей рябков
Россия, США, Москва, В мире, Дональд Трамп, Сергей Рябков
Рябков: команда Трампа проявляет интерес к возобновлению диалога с Россией

Рябков: Россия готова к возобновлению контактов с США

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Команда нового президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Штатов с Россией, и Москва готова к взаимодействию, но только от Вашингтона зависит, воспользоваться этой возможностью или нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", - заявил Рябков журналистам.
Замглавы МИД отметил появление при новой администрации небольшого окна возможностей для нормализации российско-американских отношений.
"Воспользуются ли США этим шансом - зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", - добавил дипломат.
Песков о контактах России и США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств
5 февраля, 12:41
 
РоссияСШАМоскваВ миреДональд ТрампСергей Рябков
 
 
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