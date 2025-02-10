Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 10.02.2025 (обновлено: 14:45 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:10:00+03:00
2025-02-10T14:45:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, российская сторона неоднократно говорила, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Он добавил, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США.
https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп, В мире
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков

Рябков: отношения России и США балансируют на грани разрыва

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, российская сторона неоднократно говорила, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Он добавил, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США
6 февраля, 12:52
 
РоссияСШАСергей РябковДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала