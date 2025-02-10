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Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:10:00+03:00
2025-02-10T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ожиданий перемен к лучшему на российско-американском направлении политики США при президенте Дональде Трампе меньше, чем на других, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, российская сторона неоднократно говорила, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Он добавил, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США.
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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп, В мире
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Рябков: отношения России и США балансируют на грани разрыва