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В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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12:58 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ssha-1998386364.html
В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине
В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине - РИА Новости, 10.02.2025
В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине
США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, считает глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:58:00+03:00
2025-02-10T12:58:00+03:00
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РИМ, 10 фев – РИА Новости. США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, считает глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. "Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине, она, возможно, могла бы ее реорганизовать, пересмотреть, но не отменить. Мы знаем, что это ключевой партнер, но давайте не будем забывать, что европейская поддержка уже доминирует, и значительные взносы вносят Швеция, Финляндия, Нидерланды, Канада и Великобритания. Трамп уже пересматривает программы поддержки, он не будет их отменять, возможно, он их сократит, и тогда у Европы появится возможность взять на себя управление и пересмотреть свою политику в отношении вооружений", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Адмирал заявил, что позиция НАТО по поддержке Украины неизменна вне зависимости от контактов руководства России и США. На фоне утверждения газеты New York Post о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу прекращения конфликта на Украине Каво Драгоне заявил, что НАТО считает необходимым предоставление Украине силовой поддержки, "чтобы она не вела переговоры со слабой позиции". "НАТО вновь заявляет, что мир не может быть простым замораживанием конфликта … Генеральный секретарь НАТО подтверждает, что единственным решением остается дальнейшее укрепление Украины", - сказал глава военного комитета альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250205/zakharova-1997599795.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине

Адмирал Драгоне: США могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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РИМ, 10 фев – РИА Новости. США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, считает глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине, она, возможно, могла бы ее реорганизовать, пересмотреть, но не отменить. Мы знаем, что это ключевой партнер, но давайте не будем забывать, что европейская поддержка уже доминирует, и значительные взносы вносят Швеция, Финляндия, Нидерланды, Канада и Великобритания. Трамп уже пересматривает программы поддержки, он не будет их отменять, возможно, он их сократит, и тогда у Европы появится возможность взять на себя управление и пересмотреть свою политику в отношении вооружений", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
США надо было думать заранее о цене поддержки Украины, заявила Захарова
5 февраля, 19:14
Адмирал заявил, что позиция НАТО по поддержке Украины неизменна вне зависимости от контактов руководства России и США. На фоне утверждения газеты New York Post о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу прекращения конфликта на Украине Каво Драгоне заявил, что НАТО считает необходимым предоставление Украине силовой поддержки, "чтобы она не вела переговоры со слабой позиции".
"НАТО вновь заявляет, что мир не может быть простым замораживанием конфликта … Генеральный секретарь НАТО подтверждает, что единственным решением остается дальнейшее укрепление Украины", - сказал глава военного комитета альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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