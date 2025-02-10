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В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине

В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине - РИА Новости, 10.02.2025

В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине

США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, считает глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:58:00+03:00

2025-02-10T12:58:00+03:00

2025-02-10T12:58:00+03:00

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РИМ, 10 фев – РИА Новости. США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, считает глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. "Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине, она, возможно, могла бы ее реорганизовать, пересмотреть, но не отменить. Мы знаем, что это ключевой партнер, но давайте не будем забывать, что европейская поддержка уже доминирует, и значительные взносы вносят Швеция, Финляндия, Нидерланды, Канада и Великобритания. Трамп уже пересматривает программы поддержки, он не будет их отменять, возможно, он их сократит, и тогда у Европы появится возможность взять на себя управление и пересмотреть свою политику в отношении вооружений", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Адмирал заявил, что позиция НАТО по поддержке Украины неизменна вне зависимости от контактов руководства России и США. На фоне утверждения газеты New York Post о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу прекращения конфликта на Украине Каво Драгоне заявил, что НАТО считает необходимым предоставление Украине силовой поддержки, "чтобы она не вела переговоры со слабой позиции". "НАТО вновь заявляет, что мир не может быть простым замораживанием конфликта … Генеральный секретарь НАТО подтверждает, что единственным решением остается дальнейшее укрепление Украины", - сказал глава военного комитета альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250205/zakharova-1997599795.html

https://ria.ru/20250206/mvf-1997824760.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато