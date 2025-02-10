https://ria.ru/20250210/ssha-1998349643.html

Небензя прокомментировал планы США на Панамский канал и Гренландию

Небензя прокомментировал планы США на Панамский канал и Гренландию - РИА Новости, 10.02.2025

Небензя прокомментировал планы США на Панамский канал и Гренландию

Заявления властей США о планах взять под свой контроль Панамский канал, купить Гренландию и переименовать Мексиканский залив – вопрос двусторонних отношений... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:02:00+03:00

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Заявления властей США о планах взять под свой контроль Панамский канал, купить Гренландию и переименовать Мексиканский залив – вопрос двусторонних отношений Вашингтона с союзниками, подобные планы должен оценивать американский народ, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Оценивать подобные заявления руководства США целесообразно американскому народу, а также правительствам и народам тех стран, которых эти заявления касаются. Как им на них реагировать – это тоже вопрос двусторонних отношений Вашингтона с его союзниками, которыми являются и Дания, и Панама", – сказал Небензя.Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Американский президент также заявлял о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250210/gruziya-1997722189.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, панамский канал, гренландия, в мире