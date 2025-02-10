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США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России - РИА Новости, 10.02.2025
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России
США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:50:00+03:00
2025-02-10T09:50:00+03:00
2025-02-10T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников – Абхазию и Южную Осетию. У нас принципиально иная логика и задачи в регионе", - сказал он.
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россия, абхазия, южная осетия, михаил галузин, евросоюз, в мире
Россия, Абхазия, Южная Осетия, Михаил Галузин, Евросоюз, В мире
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России
МИД: США и ЕС давят на Абхазию и Южную Осетию, которые являются союзниками РФ