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США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России - РИА Новости, 10.02.2025
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09:50 10.02.2025 (обновлено: 09:51 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ssha-1998345681.html
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России - РИА Новости, 10.02.2025
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России
США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
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россия
абхазия
южная осетия
михаил галузин
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников – Абхазию и Южную Осетию. У нас принципиально иная логика и задачи в регионе", - сказал он.
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россия, абхазия, южная осетия, михаил галузин, евросоюз, в мире
Россия, Абхазия, Южная Осетия, Михаил Галузин, Евросоюз, В мире
США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России

МИД: США и ЕС давят на Абхазию и Южную Осетию, которые являются союзниками РФ

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников – Абхазию и Южную Осетию. У нас принципиально иная логика и задачи в регионе", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин поставил задачу сохранить отношения России и Абхазии
6 февраля, 18:35
 
РоссияАбхазияЮжная ОсетияМихаил ГалузинЕвросоюзВ мире
 
 
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