https://ria.ru/20250210/ssha-1998345681.html

США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России

США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России - РИА Новости, 10.02.2025

США и ЕС пытаются давить на Абхазию и Южную Осетию, заявили в МИД России

США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:50:00+03:00

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2025-02-10T09:51:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и ЕС пытаются давить на ближайших союзников России - Абхазию и Южную Осетию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Вашингтон и Брюссель пробуют давить даже на наших ближайших союзников – Абхазию и Южную Осетию. У нас принципиально иная логика и задачи в регионе", - сказал он.

https://ria.ru/20250206/putin-1997815459.html

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абхазия

южная осетия

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2025

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россия, абхазия, южная осетия, михаил галузин, евросоюз, в мире