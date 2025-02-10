https://ria.ru/20250210/sretenie_gospodne-1844706150.html

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника

Сретение Господне 2025: какого числа праздник, смысл, традиции, история

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника

Сретение Господне — один из важных православных праздников, который отмечают в феврале. На какое число в 2025 году приходится Сретение, традиции праздника и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:39:00+03:00

2025-02-10T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 05 февр — РИА Новости. Сретение Господне — один из важных православных праздников, который отмечают в феврале. На какое число в 2025 году приходится Сретение, традиции праздника и особенности богослужения в храмах — в материале РИА Новости.Сретение Господне — 2025Сретение Господне — один из двунадесятых (12 главных) православных праздников. А также один из древнейших. Существуют сведения, что его отмечали уже в IV веке. Однако свое современное значение Сретение Господне обрело не сразу.Какого числа праздникВсе основные церковные торжества можно разделить на две большие группы: переходящие и непереходящие. В первой — те праздники, которые не имеют постоянной даты, то есть каждый год верующие отмечают их в разные дни. Во второй — праздники непереходящие, их дата фиксированная.К ним относится и Сретение. Ежегодно его отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю).ИсторияПраздник Сретения Господня установлен в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Произошла она на 40-й день после Рождества Христова — когда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.По закону Моисееву (сообщенный Богом пророку Моисею свод предписаний и постановлений, регулирующий религиозную и общественную жизнь народа Израиля и отдельных его членов) женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в храм в течение 40 дней.По прошествии этого срока мать приходила с ним в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как родила Иисуса в результате непорочного зачатия. Однако по глубокому смирению подчинилась закону.В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм тогда же, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Иисуса, чтобы исполнить обряд.Симеон взял Богомладенца на руки и, благословив Его, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец".Споры в народе — это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений — Суд Божий. Также там было пророчество о распятии, которое ждало Сына Девы Марии, — гвозди и копье, от которых принял смерть Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через материнское сердце.По преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь нарекла его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.О пришествии Мессии свидетельствовала и жившая при Иерусалимском храме вдова — пророчица Анна.Последние праведники Ветхого Завета — Симеон и Анна — удостоились встретить в храме носителя Нового Завета. Сретение стало точкой во времени, где пересеклись Ветхий и Новый Заветы, иудейский и христианский миры.Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской церкви. Известно, что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Амфилохий Иконийский, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст.Несмотря на древнее происхождение, до VI века этот праздник отмечали не столь торжественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527-565), Антиохию постигло землетрясение, от которого погибло много людей. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что празднование Сретения следует отмечать более возвышенно. И когда в этот день было совершено всенощное бдение и крестный ход, несчастья в Византии прекратились.В благодарность Богу церковь в 544 году установила торжественное празднование Сретения Господня.Что значит СретениеДословный перевод названия праздника с церковнославянского языка звучит как "встреча". Однако это не просто встреча в бытовом ее понимании. Использование слова "сретение" придает этому событию более глубокий смысл: когда меньшее встречается с чем-то большим. Это и объясняет основной смысл праздника — встречу, сближение человека с Богом.Существует и еще одна трактовка, которая не противоречит, а, скорее, дополняет этот смысл. Так, считается, что данный праздник знаменует собой момент, в котором сходятся Ветхий и Новый Заветы.Духовный смыслКак уже было упомянуто, Сретение — это встреча человека с Господом. Именно это отражено в истории праздника на примере Анны и Симеона, которые повстречали младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Их история может послужить примером того, что человек всегда должен быть готов к встрече с Богом.Считается, что каждый верующий переживает подобную встречу , например, в тот день, когда впервые переступает порог храма. Именно с этого момента для него начинается путь к спасению.Особенности богослуженияГлавная особенность праздника Сретение Господне заключается в том, что он единственный из всех двунадесятых праздников одновременно сочетает в себе черты и Господского, и Богородичного (в то время как все прочие в этом списке имеют совершенно четкое разделение).Это отразилось и на структуре праздничных богослужений, которые совершаются в этот день в храмах, и на облачении проводящих эти богослужения священников, и на других важных аспектах (например, если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба не отменяется).На Сретение в православных храмах проходит праздничная литургия.Традиции у православныхК IV столетию Сретение Господне стало государственным праздником в Византии. А оттуда традиция празднования распространилась по всему христианскому миру. До наших дней дошли сретенские проповеди таких авторитетных церковных авторов, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и Григорий Нисский.Торжеству посвящены несколько икон. Одна из них — Богоматери "Умягчение злых сердец". На ней Дева Мария изображена с семью вонзенными в сердце мечами — это символ предстоящих материнских страданий.Перед этим образом верующие молятся о прекращении всякой вражды или раздора в семье, между супругами и родственниками, а также о защите от врагов.Еще одна икона, связанная со Сретением Господним, — Симеона Богоприимца. Святой изображен на ней с Богомладенцем.ПриметыЦерковный праздник Сретения нашел свое отражение и в народном сознании.Во встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в народе стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз (поворотили)".Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли сретенскими. После праздника у крестьян начинались хозяйственно-полевые работы: выгнать скотину из хлева в загон, приготовить семена к посеву, побелить плодовые деревья. Также в деревнях проводили гулянья.Так, например, считалось, что если Сретение пройдет под звон капели, то и предстоящая весна будет теплой, а также стоит ждать солидный урожай пшеницы. Если же похолодает и подморозит, то зима отступит еще нескоро. Выпавший в этот день снег предвещает, что весна будет достаточно дождливой, а тихая, безветренная и ясная погода сулит хороший урожай льна.Что нельзя делатьКак и в случае с другими значимыми православными церковными праздниками, самое главное, что полагается сделать верующему человеку в день празднования Сретения Господня, — это прийти в церковь на службу.Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками в день празднования Сретения, а также заниматься тяжелой физической работой и пребывать в унынии (в этот день также не стоит ссориться, браниться, ввязываться в конфликты).Среди других примет: отправляться в этот день в дорогу нежелательно, так как считается, что возвращение будет очень долгим.

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https://ria.ru/20220215/khristos-1772768148.html

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Артем Смирнов

в мире, россия, православие, иисус христос, сретение господне, религия