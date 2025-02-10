https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998482437.html

Спецоперация, 10 февраля: Россия слышит от Запада только лозунги

Спецоперация, 10 февраля: Россия слышит от Запада только лозунги - РИА Новости, 10.02.2025

Спецоперация, 10 февраля: Россия слышит от Запада только лозунги

Команда нового президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, в том числе, по украинской тематике, в России... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:34:00+03:00

2025-02-10T18:34:00+03:00

2025-02-10T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Команда нового президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, в том числе, по украинской тематике, в России готовы к таким обсуждениям, но на равноправной, приемлемой для обеих сторон основе, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что в России получают сигналы из-за океана, но на практике изменения курса США пока не видно. По словам Рябкова, смена администрации в Вашингтоне приоткрыла небольшое окно возможностей нормализации отношений, но только от США зависит, воспользуются ли они им. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости отметил, что Всемирная организация обладает "определённым переговорным потенциалом" как площадка, где представлены все члены мирового сообщества, но проявила себя не лучшим образом в части конфликта на Украине, так как западному блоку удалось "продавить" здесь ряд антироссийских ангажированных решений. Он также высказался по поводу развертывания на Украине миротворческого контингента, планы которого периодически озвучивают на Западе. Для этого нужен мандат Совбеза ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для России, объяснил постпред РФ. По его словам, Россия выступает "за мир, а не перемирие", что возможно только при выполнении российских условий. Кроме того, Небензя заявил, что Россия внимательно отслеживает риторику Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако пока с их стороны слышны лишь лозунги. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости заявил, что многочисленные заявления о скором начале переговоров, звучащие на Западе и на Украине, следует воспринимать как "разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций". По его словам, основой для таких переговоров могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу. Был ли разговорГазета New York Post сообщила, что Трамп якобы провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. Уничтожены американские бронетранспортерыКак следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации, российские группировки за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1105 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, девяти боевых бронированных машин, в том числе трёх бронетранспортёров М113 и одного М1117 производства США, 15 артиллерийских орудий, пяти складов боеприпасов, радиолокационной станции, станции контрбатарейной борьбы и двух станций радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО "Ураган", а также 51 беспилотник самолетного типа. Против 17 бригадВ отдельной сводке по обстановке в курском приграничье сказано, что группировка "Север" на этом направлении нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах восьми населённых пунктов Курской области, а также восьми населённых пунктов в Сумской области Украины. Всего в курском приграничье были уничтожены более 380 боевиков ВСУ, два танка, боевая машина пехоты, а также семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов. Кроме того, пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих. Пресс-служба объединённой судебной системы Курской области сообщила в понедельник, что обвиняемому в госизмене и диверсии жителю Курска Максиму Москалеву, который сотрудничал с ГУР МО Украины, назначено 20,5 лет лишения свободы. Врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил об обстрелах жилых кварталов Рыльска со стороны Украины. Повреждены пять частных домовладений, жители не пострадали. Обстрелы мирных жителейАдминистрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщила, что ночью и днём 10 февраля украинские войска выпустили по Горловке шесть снаряда калибром 155 миллиметров, в том числе два кассетных, а также сбросили два взрывоопасных предмета. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов пострадал мирный житель, а при атаке дрона ВСУ в центре города было повреждено одно из предприятий. Будут обсуждать планВ рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген. При этом он не стал говорить, будет ли на конференции объявлен сам план. Хойсген также подтвердил, что на форуме ожидаются Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Сам Келлог, по данным портала Semafor, заявил союзникам Вашингтона, что готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их Трампу. Более того, спецпредставитель американского президента намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО, утверждает портал. Газета Washington Post сообщила, что дочь спецпосланника Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, а также вывозит оттуда раненых американских наёмников. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни на конференции по Балканам сказал, что в возможной мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине должны принять участие страны, входящие в формат БРИКС. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока Фридрихом Мерцем заявил, что не считает правильным поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь российской территории. В то же время он считает, что нужно каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО. Онлайн-платформа Polymarket опубликовала данные, согласно которым букмекеры оценивают шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году в 66%. При этом 1 января показатель достиг пиковой отметки в 71%. В то же время вероятность завершения президентом США Дональдом Трампом украинского конфликта за 90 дней составляет 26%, хотя в ноябре 2024 года этот показатель превышал 50%. ВзрывыПо данным украинских СМИ, в ночь на понедельник и днём взрывы неоднократно гремели в Киеве, в Миргороде Полтавской области, Вознесенске Николаевской области, в районе Сум и в Полтаве.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

https://ria.ru/20250210/zapad-1998375878.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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