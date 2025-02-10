https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html

Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела

Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела - РИА Новости, 10.02.2025

Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела

Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:11:00+03:00

2025-02-10T00:11:00+03:00

2025-02-10T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса, сообщило Минобороны России.Как рассказали в ведомстве, Вол вместе с сослуживцем несли боевое дежурство на наблюдательном посту, когда противник предпринял попытку наступления на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом отрядом БАРС-32, и подверг район, где нес службу российский боец, атакам FPV-дронов и обстрелу из гранатометов."В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя", — сообщили в Минобороны. В результате гранатометного выстрела Вол и его товарищ получили ранения. Оказав первую помощь себе и сослуживцу, боец продолжил вести наблюдение за противником и, заметив выдвинувшуюся в направлении российских позиций группу вражеских штурмовиков на автомобиле, передал их координаты командованию, и пикап был поражен дроном-камикадзе. После того, как атака противника захлебнулась, Вол организовал эвакуацию раненого бойца в медучреждение. "Мужество и отвага Сергея Вола позволили спасти жизнь раненому товарищу и не допустить прорыва противником обороны в зоне ответственности отряда", — заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html

https://ria.ru/20250209/pensioner-1998315136.html

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