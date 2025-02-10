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Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела - РИА Новости, 10.02.2025
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00:11 10.02.2025 (обновлено: 05:44 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела - РИА Новости, 10.02.2025
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела
Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:11:00+03:00
2025-02-10T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса, сообщило Минобороны России.Как рассказали в ведомстве, Вол вместе с сослуживцем несли боевое дежурство на наблюдательном посту, когда противник предпринял попытку наступления на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом отрядом БАРС-32, и подверг район, где нес службу российский боец, атакам FPV-дронов и обстрелу из гранатометов."В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя", — сообщили в Минобороны. В результате гранатометного выстрела Вол и его товарищ получили ранения. Оказав первую помощь себе и сослуживцу, боец продолжил вести наблюдение за противником и, заметив выдвинувшуюся в направлении российских позиций группу вражеских штурмовиков на автомобиле, передал их координаты командованию, и пикап был поражен дроном-камикадзе. После того, как атака противника захлебнулась, Вол организовал эвакуацию раненого бойца в медучреждение. "Мужество и отвага Сергея Вола позволили спасти жизнь раненому товарищу и не допустить прорыва противником обороны в зоне ответственности отряда", — заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела

Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела, приняв на себя удар осколков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса, сообщило Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, Вол вместе с сослуживцем несли боевое дежурство на наблюдательном посту, когда противник предпринял попытку наступления на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом отрядом БАРС-32, и подверг район, где нес службу российский боец, атакам FPV-дронов и обстрелу из гранатометов.
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"В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя", — сообщили в Минобороны.
В результате гранатометного выстрела Вол и его товарищ получили ранения. Оказав первую помощь себе и сослуживцу, боец продолжил вести наблюдение за противником и, заметив выдвинувшуюся в направлении российских позиций группу вражеских штурмовиков на автомобиле, передал их координаты командованию, и пикап был поражен дроном-камикадзе.
После того, как атака противника захлебнулась, Вол организовал эвакуацию раненого бойца в медучреждение.
"Мужество и отвага Сергея Вола позволили спасти жизнь раненому товарищу и не допустить прорыва противником обороны в зоне ответственности отряда", — заключили в Минобороны.
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