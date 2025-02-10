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Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела - РИА Новости, 10.02.2025
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела
Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:11:00+03:00
2025-02-10T00:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса, сообщило Минобороны России.Как рассказали в ведомстве, Вол вместе с сослуживцем несли боевое дежурство на наблюдательном посту, когда противник предпринял попытку наступления на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом отрядом БАРС-32, и подверг район, где нес службу российский боец, атакам FPV-дронов и обстрелу из гранатометов."В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя", — сообщили в Минобороны. В результате гранатометного выстрела Вол и его товарищ получили ранения. Оказав первую помощь себе и сослуживцу, боец продолжил вести наблюдение за противником и, заметив выдвинувшуюся в направлении российских позиций группу вражеских штурмовиков на автомобиле, передал их координаты командованию, и пикап был поражен дроном-камикадзе. После того, как атака противника захлебнулась, Вол организовал эвакуацию раненого бойца в медучреждение. "Мужество и отвага Сергея Вола позволили спасти жизнь раненому товарищу и не допустить прорыва противником обороны в зоне ответственности отряда", — заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела
Боец ВС России закрыл собой сослуживца от обстрела, приняв на себя удар осколков
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой боевого товарища от украинского обстрела, приняв на себя удар осколков вражеского боеприпаса, сообщило Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, Вол вместе с сослуживцем несли боевое дежурство на наблюдательном посту, когда противник предпринял попытку наступления на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом отрядом БАРС-32, и подверг район, где нес службу российский боец, атакам FPV-дронов и обстрелу из гранатометов.
"В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя", — сообщили в Минобороны.
В результате гранатометного выстрела Вол и его товарищ получили ранения. Оказав первую помощь себе и сослуживцу, боец продолжил вести наблюдение за противником и, заметив выдвинувшуюся в направлении российских позиций группу вражеских штурмовиков на автомобиле, передал их координаты командованию, и пикап был поражен дроном-камикадзе.
После того, как атака противника захлебнулась, Вол организовал эвакуацию раненого бойца в медучреждение.
"Мужество и отвага Сергея Вола позволили спасти жизнь раненому товарищу и не допустить прорыва противником обороны в зоне ответственности отряда", — заключили в Минобороны.