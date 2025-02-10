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В Сокольниках загорелось здание - РИА Новости, 10.02.2025
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18:01 10.02.2025 (обновлено: 18:04 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/sokolniki-1998474470.html
В Сокольниках загорелось здание
В Сокольниках загорелось здание - РИА Новости, 10.02.2025
В Сокольниках загорелось здание
Одноэтажное здание горит в столичных Сокольниках, сообщается МЧС России. РИА Новости, 10.02.2025
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание горит в столичных Сокольниках, сообщается МЧС России. "Столичные огнеборцы МЧС России тушат кровлю. На улице 1-й Лучевой просек горит отдельностоящее одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара - 100 квадратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сокольниках загорелось здание

В Сокольниках загорелось одноэтажное здание

© Фото : МЧС РоссииПожар в Сокольниках
Пожар в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : МЧС России
Пожар в Сокольниках
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание горит в столичных Сокольниках, сообщается МЧС России.
"Столичные огнеборцы МЧС России тушат кровлю. На улице 1-й Лучевой просек горит отдельностоящее одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара - 100 квадратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.
Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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