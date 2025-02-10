https://ria.ru/20250210/sokolniki-1998474470.html

В Сокольниках загорелось здание

В Сокольниках загорелось здание - РИА Новости, 10.02.2025

В Сокольниках загорелось здание

Одноэтажное здание горит в столичных Сокольниках, сообщается МЧС России. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:01:00+03:00

2025-02-10T18:01:00+03:00

2025-02-10T18:04:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание горит в столичных Сокольниках, сообщается МЧС России. "Столичные огнеборцы МЧС России тушат кровлю. На улице 1-й Лучевой просек горит отдельностоящее одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара - 100 квадратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250204/pozhar-1997393879.html

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2025

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)