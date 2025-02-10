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В Хабаровском крае отлавливают бездомных собак после ЧП с девочкой - РИА Новости, 10.02.2025
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13:46 10.02.2025 (обновлено: 13:54 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/sobaki-1998401290.html
В Хабаровском крае отлавливают бездомных собак после ЧП с девочкой
В Хабаровском крае отлавливают бездомных собак после ЧП с девочкой - РИА Новости, 10.02.2025
В Хабаровском крае отлавливают бездомных собак после ЧП с девочкой
Бездомных собак отлавливают после чрезвычайного происшествия с покусанной девочкой в Хабаровском крае, сообщил в понедельник глава Николаевского муниципального... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:46:00+03:00
2025-02-10T13:54:00+03:00
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Бездомных собак отлавливают после чрезвычайного происшествия с покусанной девочкой в Хабаровском крае, сообщил в понедельник глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов. Ранее СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщило, что дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре после нападения собак на 10-летнюю девочку в частном секторе в районе улицы Владивостокской утром в понедельник. По данным краевой прокуратуры, ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. "Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили сложившуюся ситуацию, вопросы содержания безнадзорных животных и принятие мер по регулированию их численности на территории Николаевского района. Сейчас мы принимаем все усилия по отлову собак на территории, где произошла трагедия, силами подрядной организации, представителями администрации района, правоохранительных органов в рамках действующего законодательства", - написал Леонов в своем Telegram-канале. Чиновник сообщил также, что число напавших собак на ребенка не установлено. По предварительным данным, девочка шла на занятие в школу без сопровождения взрослых. К 10.00 (03.00 мск) пострадавшая поступила в Центральную районную больницу Николаевска-на-Амуре в тяжелом состоянии, где специалисты провели операцию. "Исполнитель контракта "На оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев" совместно с представителями правоохранительных органов находится на месте, где произошло нападение на ребенка, для проведения мероприятий по отлову животных", - уточнил глава райадминистрации. Леонов отметил, что ситуация находится на его личном контроле.
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происшествия, хабаровский край, николаевск-на-амуре, россия
Происшествия, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре, Россия
В Хабаровском крае отлавливают бездомных собак после ЧП с девочкой

В Хабаровском крае после ЧП с покусанной девочкой отлавливают бездомных собак

© СоцсетиБродячие собаки в Николаевске-на-Амуре. Кадр видео
Бродячие собаки в Николаевске-на-Амуре. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Соцсети
Бродячие собаки в Николаевске-на-Амуре. Кадр видео
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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Бездомных собак отлавливают после чрезвычайного происшествия с покусанной девочкой в Хабаровском крае, сообщил в понедельник глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.
Ранее СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщило, что дело о халатности возбуждено в Николаевске-на-Амуре после нападения собак на 10-летнюю девочку в частном секторе в районе улицы Владивостокской утром в понедельник. По данным краевой прокуратуры, ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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"Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили сложившуюся ситуацию, вопросы содержания безнадзорных животных и принятие мер по регулированию их численности на территории Николаевского района. Сейчас мы принимаем все усилия по отлову собак на территории, где произошла трагедия, силами подрядной организации, представителями администрации района, правоохранительных органов в рамках действующего законодательства", - написал Леонов в своем Telegram-канале.
Чиновник сообщил также, что число напавших собак на ребенка не установлено. По предварительным данным, девочка шла на занятие в школу без сопровождения взрослых. К 10.00 (03.00 мск) пострадавшая поступила в Центральную районную больницу Николаевска-на-Амуре в тяжелом состоянии, где специалисты провели операцию.
"Исполнитель контракта "На оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев" совместно с представителями правоохранительных органов находится на месте, где произошло нападение на ребенка, для проведения мероприятий по отлову животных", - уточнил глава райадминистрации.
Леонов отметил, что ситуация находится на его личном контроле.
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