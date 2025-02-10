https://ria.ru/20250210/slutskiy-1998321719.html

Слуцкий предложил провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов

Слуцкий предложил провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов - РИА Новости, 10.02.2025

Слуцкий предложил провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:11:00+03:00

2025-02-10T01:11:00+03:00

2025-02-10T01:11:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного экзамена для иностранных граждан, которые ранее получили сертификаты от сторонних коммерческих организаций, для подтверждения их знаний по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас в целях подтверждения иностранными гражданами необходимого уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, ранее получившими подтверждающие сертификаты от сторонних коммерческих организаций, рассмотреть вопрос о проведении для таких граждан повторной сдачи экзамена до 1 января 2026 года за плату в соответствующих госучреждениях, в связи с чем внести изменения в Положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, утвержденное постановлением правительства РФ от 31 мая 2021 года №824, а при необходимости в иные нормативные правовые акты правительства РФ", - сказано в документе. В обращении отмечается, что согласно действующему законодательству, с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются только госучреждениями, включенными в установленный правительством РФ перечень. Кроме того, на данный момент запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена и выдаче иностранным гражданам сертификата, к организации и проведению экзамена в части приема документов, информационного обеспечения и к организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена госучреждения вправе привлекать только подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. По словам парламентария, действовавший ранее порядок предусматривал возможность привлечения образовательными учреждениями на договорной основе третьих лиц для проведения экзамена, что, по его мнению, приводило к формированию подложных экзаменационных документов без фактической проверки уровня владения языком. "Недавно наши депутаты провели по всей стране всероссийский прием граждан, и одна из главных проблем, которую отмечают люди, – это отвратительное знание русского языка приезжими специалистами. Причем не знающие русский иностранцы трудятся в социально значимых сферах, таких как торговля, сервис и даже медицина. Да, мы добились принятия закона о выдаче сертификатов о знании русского языка только госучреждениями. Однако те, кто уже купил поддельные сертификаты, продолжают жить и работать в нашей стране. Поэтому мы настаиваем на проведении повторного платного экзамена в государственных образовательных учреждениях для мигрантов, которые ранее получили сертификаты в коммерческих организациях", – пояснил РИА Новости Слуцкий.

https://ria.ru/20250106/vyplaty-1992627731.html

https://ria.ru/20250204/migranty-1997264246.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин