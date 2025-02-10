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СК завел дело против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу Курской области - РИА Новости, 10.02.2025
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14:38 10.02.2025 (обновлено: 14:39 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/sk-1998422576.html
СК завел дело против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу Курской области
СК завел дело против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу Курской области - РИА Новости, 10.02.2025
СК завел дело против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в воскресенье мирного населения в Курской области, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:38:00+03:00
2025-02-10T14:39:00+03:00
россия
курская область
большесолдатский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в воскресенье мирного населения в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. "Возбуждены уголовные дела в отношении украинских боевиков, причастных к террористическим актам против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 9 февраля участники ВФУ, используя БПЛА, целенаправленно атаковали населенные пункты в Курском и Большесолдатском районах Курской области, где живут мирные жители. В результате атаки в деревне Малый Каменец Большесолдатского района ранен мирный житель, а в поселке Юбилейном Большесолдатского района здание детского сада получило повреждения. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. При этом преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html
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россия
курская область
большесолдатский район
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россия, курская область, большесолдатский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Большесолдатский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу Курской области

СК возбудил дело по факту обстрела мирного населения в Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу в воскресенье мирного населения в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела в отношении украинских боевиков, причастных к террористическим актам против мирного населения Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - говорится в сообщении.
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Следствием установлено, что 9 февраля участники ВФУ, используя БПЛА, целенаправленно атаковали населенные пункты в Курском и Большесолдатском районах Курской области, где живут мирные жители. В результате атаки в деревне Малый Каменец Большесолдатского района ранен мирный житель, а в поселке Юбилейном Большесолдатского района здание детского сада получило повреждения.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
При этом преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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РоссияКурская областьБольшесолдатский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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