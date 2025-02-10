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Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2025
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16:36 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/siriya-1998451553.html
Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, заявил Гатилов
Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2025
Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, заявил Гатилов
Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, она помогает Дамаску в этом вопросе уже много лет, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:36:00+03:00
2025-02-10T16:36:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, она помогает Дамаску в этом вопросе уже много лет, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "С момента введения против Сирии незаконных односторонних ограничительных мер мы неизменно акцентировали внимание, в том числе на международных площадках, на их крайне негативном влиянии на жизнь обычных людей и активно добивались (на международных - ред.) площадках скорейшей отмены этих рестрикций. Россия готова содействовать преодолению гуманитарного кризиса в Сирии", - сказал он. Гатилов напомнил, что при активной помощи РФ в Сирии было восстановлено свыше тысячи образовательных и порядка 300 медицинских учреждений, отремонтировано около 5 тысяч жилых домов и 2 тысяч километров автомобильных дорог. "Были также реконструированы мосты, линии электропередачи, школы, детские сады, объекты водоснабжения, хлебопекарни и другие объекты критической инфраструктуры и культовые сооружения. Кроме того, Россия организовала более 3500 гуманитарных акций, в рамках которых были доставлены и распределены тысячи тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Наши военные врачи оказали медицинскую помощь более 130 тысячам сирийских граждан. Особое внимание уделялось разминированию: очищено порядка 7000 гектаров территорий, разминировано более 3000 зданий и около 300 километров дорог, уничтожено 45 000 взрывоопасных предметов", - подчеркнул постпред. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250204/lavrov-1997286866.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), геннадий гатилов, башар асад, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Геннадий Гатилов, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, ООН
Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в Сирии, она помогает Дамаску в этом вопросе уже много лет, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"С момента введения против Сирии незаконных односторонних ограничительных мер мы неизменно акцентировали внимание, в том числе на международных площадках, на их крайне негативном влиянии на жизнь обычных людей и активно добивались (на международных - ред.) площадках скорейшей отмены этих рестрикций. Россия готова содействовать преодолению гуманитарного кризиса в Сирии", - сказал он.
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Гатилов напомнил, что при активной помощи РФ в Сирии было восстановлено свыше тысячи образовательных и порядка 300 медицинских учреждений, отремонтировано около 5 тысяч жилых домов и 2 тысяч километров автомобильных дорог.
"Были также реконструированы мосты, линии электропередачи, школы, детские сады, объекты водоснабжения, хлебопекарни и другие объекты критической инфраструктуры и культовые сооружения. Кроме того, Россия организовала более 3500 гуманитарных акций, в рамках которых были доставлены и распределены тысячи тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Наши военные врачи оказали медицинскую помощь более 130 тысячам сирийских граждан. Особое внимание уделялось разминированию: очищено порядка 7000 гектаров территорий, разминировано более 3000 зданий и около 300 километров дорог, уничтожено 45 000 взрывоопасных предметов", - подчеркнул постпред.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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