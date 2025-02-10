https://ria.ru/20250210/shtrafy-1998446564.html

В Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за оскорбления граждан

В Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за оскорбления граждан - РИА Новости, 10.02.2025

В Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за оскорбления граждан

Депутаты ГД от "Новых людей" во главе с Владимиром Плякиным внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов в полтора раза для чиновников за оскорбления... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:08:00+03:00

2025-02-10T16:08:00+03:00

2025-02-10T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" во главе с Владимиром Плякиным внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов в полтора раза для чиновников за оскорбления граждан, а за игнорирование обращений граждан - в два раза, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается повысить штрафы для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, а также повысить штрафы для чиновников за игнорирование обращений граждан в два раза", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что актуальность законопроекта обусловлена значительным повышением штрафов для граждан за различные правонарушения в последние годы. "При этом штрафы для лиц, замещающих государственные или муниципальные должности либо должности государственной гражданской или муниципальной службы, за оскорбление граждан или за игнорирование обращений граждан не были ни разу увеличены с момента их введения. Например, штрафы для чиновников за "нарушение порядка рассмотрения обращений граждан" были введены в 2013 году и составляют от 5 до 10 тысяч рублей", - добавили авторы. Плякин рассказал журналистам, что правительство РФ дало отрицательный отзыв на этот законопроект.

https://ria.ru/20241007/izvestiya-1976676809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф