https://ria.ru/20250210/sholts-1998321857.html

Шольц не считает правильным поставлять Киеву оружие, бьющее вглубь России

Шольц не считает правильным поставлять Киеву оружие, бьющее вглубь России - РИА Новости, 10.02.2025

Шольц не считает правильным поставлять Киеву оружие, бьющее вглубь России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает правильным поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь российской территории. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:15:00+03:00

2025-02-10T01:15:00+03:00

2025-02-10T01:15:00+03:00

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает правильным поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь российской территории. "Я не считаю правильным, если мы будем поставлять оружие, которое может быть использовано с большой разрушительной силой вглубь российской территории", - сказал Шольц в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в эфире второго немецкого канала ZDF. "Я думаю, что это именно тот шаг, который не следует делать, если вы несете ответственность за Германию", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.

https://ria.ru/20250210/sholts-1998321466.html

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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, сергей лавров, хдс/хсс, нато, левая (партия)