https://ria.ru/20250210/sholts-1998320813.html

Шольц считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт

Шольц считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт - РИА Новости, 10.02.2025

Шольц считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт, но и не стоит на повестке дня, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:55:00+03:00

2025-02-10T00:55:00+03:00

2025-02-10T00:55:00+03:00

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт, но и не стоит на повестке дня, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Американское правительство отклоняет это. Решения НАТО таковы, что это не закрыто, но и не стоит на повестке дня. И поэтому в этой ситуации речь не идет о членстве Украины в НАТО. Я хочу это подчеркнуть. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина не будет снова подвергнута нападению. Это то, что мы должны достичь вместе, с помощью разумной, особой политики, которую мы согласуем со всеми", - сказал Шольц в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в эфире второго немецкого канала ZDF, отвечая на вопрос, должна ли Украина быть в НАТО. При этом Шольц добавил, что не должно быть каких-либо обсуждений за спинами украинцев. "Мне не нравится, когда некоторые говорят, что Украина может уступить территорию. И это также их дело", - добавил он. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.

https://ria.ru/20250210/sholts-1998319846.html

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998309525.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, нато, хдс/хсс, левая (партия)