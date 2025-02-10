Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 10.02.2025 (обновлено: 05:47 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/sholts-1998319846.html
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну - РИА Новости, 10.02.2025
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:46:00+03:00
2025-02-10T05:47:00+03:00
германия
россия
украина
в мире
олаф шольц
фридрих мерц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО."Я все еще считаю, что это очень опасная война, и каждый день мы должны бороться за то, чтобы она не переросла в войну между Россией и НАТО", — сказал Шольц в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в эфире второго немецкого канала ZDF.Теледебаты Шольца и Мерца на ТВ состоялись в воскресенье.Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31 процентом, за ними идет "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21 процентом, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15 процентов, за партию "Зеленые" — 14 процентов. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4 процента, за "Левую партию" — 5 процентов, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" поддерживают 4 процента опрошенных.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998309525.html
https://ria.ru/20250130/sholts-1996331426.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, украина, в мире, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, нато, левая (партия)
Германия, Россия, Украина, В мире, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, НАТО, Левая (партия)
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну

Шольц заявил, что конфликт на Украине не должен перерасти в войну России и НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО.
"Я все еще считаю, что это очень опасная война, и каждый день мы должны бороться за то, чтобы она не переросла в войну между Россией и НАТО", — сказал Шольц в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в эфире второго немецкого канала ZDF.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Шольцу указали на важную деталь после его заявления по Украине
Вчера, 22:23
Теледебаты Шольца и Мерца на ТВ состоялись в воскресенье.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31 процентом, за ними идет "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21 процентом, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15 процентов, за партию "Зеленые" — 14 процентов. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4 процента, за "Левую партию" — 5 процентов, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" поддерживают 4 процента опрошенных.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Шольц прокомментировал принятие бундестагом плана по миграции
30 января, 12:39
 
ГерманияРоссияУкраинаВ миреОлаф ШольцФридрих МерцСара ВагенкнехтХДС/ХССНАТОЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала