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Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну - РИА Новости, 10.02.2025
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:46:00+03:00
2025-02-10T00:46:00+03:00
2025-02-10T05:47:00+03:00
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что нужно каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО."Я все еще считаю, что это очень опасная война, и каждый день мы должны бороться за то, чтобы она не переросла в войну между Россией и НАТО", — сказал Шольц в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в эфире второго немецкого канала ZDF.Теледебаты Шольца и Мерца на ТВ состоялись в воскресенье.Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31 процентом, за ними идет "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21 процентом, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15 процентов, за партию "Зеленые" — 14 процентов. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4 процента, за "Левую партию" — 5 процентов, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" поддерживают 4 процента опрошенных.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998309525.html
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германия, россия, украина, в мире, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, нато, левая (партия)
Германия, Россия, Украина, В мире, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, НАТО, Левая (партия)
Шольц призвал бороться за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну
Шольц заявил, что конфликт на Украине не должен перерасти в войну России и НАТО