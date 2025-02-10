https://ria.ru/20250210/shokolad-1998487960.html

В зоне СВО обнаружили партию шоколада со взрывчаткой

В зоне СВО обнаружили партию шоколада со взрывчаткой - РИА Новости, 10.02.2025

В зоне СВО обнаружили партию шоколада со взрывчаткой

Партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне СВО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:12:00+03:00

2025-02-10T19:12:00+03:00

2025-02-10T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне СВО, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. "В зоне СВО нашли партию шоколада. Но не с орешками или изюмом, а со взрывчаткой. Бабах прямо при укусе. К счастью, этого не случилось", — рассказал он. Собеседник агентства не уточнил, когда и где это произошло, а также не прокомментировал происхождение шоколада. "В таких условиях контроль за качеством продуктов выходит на совершенно новый уровень. Это вопрос не только о том, чтобы продукты были вкусными и безопасными, но и о том, чтобы они не представляли угрозу для жизни. В том числе и внутри нашей страны", — убежден Гусев. По его мнению, случившееся показало, насколько важно следить за тем, что попадает к российским солдатам на передовую, так как противник не только использует дроны и другие военные технологии, но и пытается действовать даже через продукты.Депутат также призвал к тому, чтобы серьезно усилить контроль со стороны государства за продуктами в магазинах и на маркетплейсах, а особое внимание уделить продуктам, которые завозятся в страну через параллельный импорт.

https://ria.ru/20250210/svo-1998388271.html

https://ria.ru/20250209/sheremet-1998309348.html

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россия, госдума рф, вооруженные силы рф, происшествия