https://ria.ru/20250210/severodvinsk-1998511275.html

В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии

В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии - РИА Новости, 10.02.2025

В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии

Нетрезвый мужчина атаковал автомобиль Росгвардии в Северодвинске Архангельской области, пояснив, что сделал это, чтобы его задержали и он смог отправиться на... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T23:15:00+03:00

2025-02-10T23:15:00+03:00

2025-02-10T23:15:00+03:00

происшествия

авто

северодвинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 10 фев - РИА Новости. Нетрезвый мужчина атаковал автомобиль Росгвардии в Северодвинске Архангельской области, пояснив, что сделал это, чтобы его задержали и он смог отправиться на спецоперацию. "Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвардии заметил мужчину, схожего с приметами ранее объявленного в розыск. При задержании он достал нож, угрожал росгвардейцам и воткнул его в капот служебного автомобиля", - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Архангельской области. Отмечается, что росгвардейцы задержали 44-летнего злоумышленника и передали органам внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ведомстве не раскрыли деталей произошедшего и причин поступка мужчины. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что мужчина демонстративно воткнул в капот служебного автомобиля, стоявшего на парковке у здания местного отдела вневедомственной охраны. На видео, размещенном на странице "ВКонтакте" "Подслушано в Северодвинске", мужчина пояснил, что совершил "маленькое преступление", чтобы его забрали и отправили "туда".

https://ria.ru/20240918/tutaev-1973530172.html

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, северодвинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)