https://ria.ru/20250210/severodvinsk-1998511275.html
В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии
В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии - РИА Новости, 10.02.2025
В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии
Нетрезвый мужчина атаковал автомобиль Росгвардии в Северодвинске Архангельской области, пояснив, что сделал это, чтобы его задержали и он смог отправиться на... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:15:00+03:00
2025-02-10T23:15:00+03:00
2025-02-10T23:15:00+03:00
происшествия
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северодвинск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МУРМАНСК, 10 фев - РИА Новости. Нетрезвый мужчина атаковал автомобиль Росгвардии в Северодвинске Архангельской области, пояснив, что сделал это, чтобы его задержали и он смог отправиться на спецоперацию. "Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвардии заметил мужчину, схожего с приметами ранее объявленного в розыск. При задержании он достал нож, угрожал росгвардейцам и воткнул его в капот служебного автомобиля", - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Архангельской области. Отмечается, что росгвардейцы задержали 44-летнего злоумышленника и передали органам внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ведомстве не раскрыли деталей произошедшего и причин поступка мужчины. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что мужчина демонстративно воткнул в капот служебного автомобиля, стоявшего на парковке у здания местного отдела вневедомственной охраны. На видео, размещенном на странице "ВКонтакте" "Подслушано в Северодвинске", мужчина пояснил, что совершил "маленькое преступление", чтобы его забрали и отправили "туда".
https://ria.ru/20240918/tutaev-1973530172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, северодвинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Авто, Северодвинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии
В Северодвинске пьяный мужчина атаковал машину Росгвардии, чтобы его задержали
МУРМАНСК, 10 фев - РИА Новости. Нетрезвый мужчина атаковал автомобиль Росгвардии в Северодвинске Архангельской области, пояснив, что сделал это, чтобы его задержали и он смог отправиться на спецоперацию.
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"Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвардии заметил мужчину, схожего с приметами ранее объявленного в розыск. При задержании он достал нож, угрожал росгвардейцам и воткнул его в капот служебного автомобиля", - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Архангельской области.
Отмечается, что росгвардейцы задержали 44-летнего злоумышленника и передали органам внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
В ведомстве не раскрыли деталей произошедшего и причин поступка мужчины.
Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что мужчина демонстративно воткнул в капот служебного автомобиля, стоявшего на парковке у здания местного отдела вневедомственной охраны. На видео, размещенном на странице "ВКонтакте" "Подслушано в Северодвинске", мужчина пояснил, что совершил "маленькое преступление", чтобы его забрали и отправили "туда".