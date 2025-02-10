Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 10.02.2025 (обновлено: 12:02 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/sanktsii-1998370986.html
Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций
Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций - РИА Новости, 10.02.2025
Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:52:00+03:00
2025-02-10T12:02:00+03:00
россия
евросоюз
украина
владимир путин
брюссель
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских санкций, который будет включать как персональные, так и экономические ограничительные меры, следует из повестки заседаний.В пятницу постпреды планируют уже завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению.Пункты по санкциям значатся в числе требующих предварительной дискуссии."Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - указывается в повестке встречи, которая начнется в среду 09.30 по местному времени (11.30 мск).В пятницу встреча начнется в 10.30 по Брюсселю (12.30 мск), санкции уже планируется "подготовить к утверждению", что означает передачу пакета на утверждение министрам стран Евросоюза.Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250207/sanktsii-1997881968.html
https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_242665464443140f332c3a7f7e9f8472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, украина, владимир путин, брюссель, в мире
Россия, Евросоюз, Украина, Владимир Путин, Брюссель, В мире
Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций

Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских санкций, который будет включать как персональные, так и экономические ограничительные меры, следует из повестки заседаний.
В пятницу постпреды планируют уже завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
7 февраля, 08:36
Пункты по санкциям значатся в числе требующих предварительной дискуссии.
"Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - указывается в повестке встречи, которая начнется в среду 09.30 по местному времени (11.30 мск).
В пятницу встреча начнется в 10.30 по Брюсселю (12.30 мск), санкции уже планируется "подготовить к утверждению", что означает передачу пакета на утверждение министрам стран Евросоюза.
Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России
4 февраля, 14:03
 
РоссияЕвросоюзУкраинаВладимир ПутинБрюссельВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала