https://ria.ru/20250210/sanktsii-1998370986.html

Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций

Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций - РИА Новости, 10.02.2025

Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый пакет санкций

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:52:00+03:00

2025-02-10T11:52:00+03:00

2025-02-10T12:02:00+03:00

россия

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по счету пакету антироссийских санкций, который будет включать как персональные, так и экономические ограничительные меры, следует из повестки заседаний.В пятницу постпреды планируют уже завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению.Пункты по санкциям значатся в числе требующих предварительной дискуссии."Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - указывается в повестке встречи, которая начнется в среду 09.30 по местному времени (11.30 мск).В пятницу встреча начнется в 10.30 по Брюсселю (12.30 мск), санкции уже планируется "подготовить к утверждению", что означает передачу пакета на утверждение министрам стран Евросоюза.Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250207/sanktsii-1997881968.html

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

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россия, евросоюз, украина, владимир путин, брюссель, в мире