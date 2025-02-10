Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили возможность снятия санкций США против России - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/sanktsii-1998327385.html
В Турции оценили возможность снятия санкций США против России
В Турции оценили возможность снятия санкций США против России - РИА Новости, 10.02.2025
В Турции оценили возможность снятия санкций США против России
США не отменят санкции против России в ближайшее время, президент Дональд Трамп не может сделать это самостоятельно, заявил РИА Новости турецкий политический... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T03:51:00+03:00
2025-02-10T03:51:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
кит келлог
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_3145d8827e615087bb66462cbd79147b.jpg
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. США не отменят санкции против России в ближайшее время, президент Дональд Трамп не может сделать это самостоятельно, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта" на Украине. "Я не думаю, что санкции против России будут отменены в ближайшее время, потому что есть другие вопросы, которые нужно решить в первую очередь: перспективы членства Украины в НАТО, как будут предоставляться гарантии безопасности Украине, будут ли в Украину направлены миротворцы, как будут проходить границы... Кроме того, США вводят санкции против России во многих областях. Чтобы отменить эти санкции, необходимо одобрение конгресса США, а Трамп не может отменить санкции самостоятельно. Поэтому вероятная встреча лидеров РФ и США не означает, что санкции будут отменены немедленно", - заявил собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. При этом Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250208/kandidat-1998110478.html
https://ria.ru/20250207/sanktsii-1997881968.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_474b994d57c5d17163426bcc501324a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, кит келлог, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кит Келлог, НАТО
В Турции оценили возможность снятия санкций США против России

Аналитик Хазыр: США не отменят санкции против России в ближайшее время

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. США не отменят санкции против России в ближайшее время, президент Дональд Трамп не может сделать это самостоятельно, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр.
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта" на Украине.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Румынский сенатор выступила за отмену санкций против России
8 февраля, 08:42
"Я не думаю, что санкции против России будут отменены в ближайшее время, потому что есть другие вопросы, которые нужно решить в первую очередь: перспективы членства Украины в НАТО, как будут предоставляться гарантии безопасности Украине, будут ли в Украину направлены миротворцы, как будут проходить границы... Кроме того, США вводят санкции против России во многих областях. Чтобы отменить эти санкции, необходимо одобрение конгресса США, а Трамп не может отменить санкции самостоятельно. Поэтому вероятная встреча лидеров РФ и США не означает, что санкции будут отменены немедленно", - заявил собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным.
При этом Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
7 февраля, 08:36
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампКит КеллогНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала