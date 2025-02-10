https://ria.ru/20250210/samolet-1998419678.html

Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут

Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут - РИА Новости, 10.02.2025

Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут

Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:32:00+03:00

2025-02-10T14:32:00+03:00

2025-02-10T14:32:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Мужчина устроил потасовку на борту самолета, летевшего из Москвы в Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. По данным ведомства, информация о конфликте между двумя пассажирами рейса Москва – Сургут поступила в отделение полиции в аэропорту Сургута в понедельник в 02.10 мск. "Прибывшие сотрудники транспортной полиции задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в служебное помещение двух участников потасовки – мужчин, 1982 и 1983 годов рождения. По предварительным данным, в ходе потасовки на почве личной неприязни старший из мужчин ударил своего оппонента по лицу, причинив тому физические повреждения, степень тяжести которых будет установлена в ходе назначенной транспортной полицией судебно-медицинской экспертизы", – рассказал собеседник агентства, добавив, что по факту случившегося организована проверка. Как отмечает Telegram-канал Shot, инцидент случился с игроком любительской хоккейной команды "Чупакабра". РИА Новости пока не располагает комментарием представителя команды.

https://ria.ru/20250204/deboshir-1997351057.html

https://ria.ru/20250109/samolet-1993017754.html

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происшествия, сургут, москва, ханты-мансийский автономный округ, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия