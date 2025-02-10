https://ria.ru/20250210/samara-1998435019.html

Правнука убитого экс-мэра Самары поместили в приют

Правнука убитого экс-мэра Самары поместили в приют - РИА Новости, 10.02.2025

Правнука убитого экс-мэра Самары поместили в приют

Правнук экс-мэра Самары Виктора Тархова был помещен в приют после ареста матери, которую обвиняют в убийстве своих дедушки и бабушки, психоэмоциональное... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:25:00+03:00

2025-02-10T15:25:00+03:00

2025-02-10T15:25:00+03:00

происшествия

самара

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виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Правнук экс-мэра Самары Виктора Тархова был помещен в приют после ареста матери, которую обвиняют в убийстве своих дедушки и бабушки, психоэмоциональное состояние ребенка оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости в министерстве социально-демографической политики Самарской области. Ранее местные СМИ сообщили, что правнука забрала из приюта семья близкой подруги Людмилы Тарховой - дочери экс-мэра Самары, которая сейчас отбывает наказание по делу о вымогательстве. "Четвертого февраля в государственное учреждение, подведомственное министерству, поступил малолетний правнук Тарховых. По результатам проведенного психологического обследования ребенка установлено, что его психоэмоциональное состояние стабильное, эмоциональный фон адекватный", - говорится в сообщении министерства. По рекомендациям психолога с ребенком проводится психокоррекционная работа, направленная на адаптацию мальчика в учреждении, оказание ему эмоциональной и психологической поддержки в соответствии с возрастом, добавила собеседница агентства. В региональном минсоцдемографии не смогли оперативно уточнить, остается ли мальчик в учреждении на данный момент. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары. По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.

https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html

https://ria.ru/20250208/ubiystvo-1998136152.html

https://ria.ru/20250207/samara-1998022487.html

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происшествия, самара, самарская область, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)