https://ria.ru/20250210/samara-1998385579.html
Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары
Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары - РИА Новости, 10.02.2025
Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары
Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание по делу о вымогательстве, находится в тяжелом психологическом состоянии после новостей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:56:00+03:00
2025-02-10T12:56:00+03:00
2025-02-10T12:56:00+03:00
происшествия
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самарская губернская дума
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание по делу о вымогательстве, находится в тяжелом психологическом состоянии после новостей об убийстве отца и причастности к этому ее дочери, сообщил РИА Новости ее защитник Андрей Карномазов. "Переживает. Много неясного. Слава Богу, что она не читает то многообразие версий, которое сейчас есть в средствах массовой информации. (У нее - ред.) тяжелое психологическое состояние, безусловно, непонимание происходящего", - сказал адвокат. Собеседник агентства добавил, что пока позиция по делу об убийстве экс-мэра Самары, по которому Людмила проходит потерпевшей, не сформирована. В декабре 2022 года Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей 7 лет колонии общего режима. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары. По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
https://ria.ru/20250208/ubiystvo-1998136152.html
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происшествия, самара, россия, виктор тархов, самарская губернская дума, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов, Самарская Губернская Дума, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат рассказал о состоянии дочери экс-мэра Самары
Адвокат Карномазов: дочь Тархова находится в тяжелом психологическом состоянии
САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которая отбывает наказание по делу о вымогательстве, находится в тяжелом психологическом состоянии после новостей об убийстве отца и причастности к этому ее дочери, сообщил РИА Новости ее защитник Андрей Карномазов.
"Переживает. Много неясного. Слава Богу, что она не читает то многообразие версий, которое сейчас есть в средствах массовой информации. (У нее - ред.) тяжелое психологическое состояние, безусловно, непонимание происходящего", - сказал адвокат.
Собеседник агентства добавил, что пока позиция по делу об убийстве экс-мэра Самары
, по которому Людмила проходит потерпевшей, не сформирована.
В декабре 2022 года Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы
Александра Милеева. Суд назначил ей 7 лет колонии общего режима.
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России
сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали и арестовали внучку экс-мэра. Позже ей было предъявлено обвинение в двойном убийстве.
По версии следствия, обвиняемая из неприязненных отношений убила бабушку и дедушку в их квартире в Самаре, а затем спрятала их тела. При осмотре квартиры следователи установили, что помещение обработали химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к преступлению: она купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, внучка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали ей квартиру в центре Самары.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. СК
также проверяет версию о возможной причастности к преступлению третьих лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары был долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.