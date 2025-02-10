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Спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна - РИА Новости, 10.02.2025
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04:38 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/sakhalin-1998328667.html
Спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна
Спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна - РИА Новости, 10.02.2025
Спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна
Спасатели в понедельник приступили к установке боновых заграждений у севшего на мель у побережья Сахалина китайского балкера, сообщил губернатор Валерий... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:38:00+03:00
2025-02-10T04:38:00+03:00
происшествия
сахалин
невельск
китай
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Спасатели в понедельник приступили к установке боновых заграждений у севшего на мель у побережья Сахалина китайского балкера, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно", – написал глава региона в Telegram-канале. Специалисты Морспаслужбы приступили к спасательной операции еще в воскресенье. Они доставили на место аварии оборудование ЛАРН, а также начали строить дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. Грузовой балкер "Ань Янь 2" с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. На борту судна находится 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании-судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
https://ria.ru/20250209/sakhalin-1998268041.html
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происшествия, сахалин, невельск, китай, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Невельск, Китай, Валерий Лимаренко
Спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна

Лимаренко: спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramСудно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Судно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – РИА Новости. Спасатели в понедельник приступили к установке боновых заграждений у севшего на мель у побережья Сахалина китайского балкера, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно", – написал глава региона в Telegram-канале.
Специалисты Морспаслужбы приступили к спасательной операции еще в воскресенье. Они доставили на место аварии оборудование ЛАРН, а также начали строить дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна.
Грузовой балкер "Ань Янь 2" с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. На борту судна находится 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля.
По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании-судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна.
У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Вчера, 15:29
 
ПроисшествияСахалинНевельскКитайВалерий Лимаренко
 
 
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