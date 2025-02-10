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На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса - РИА Новости, 10.02.2025
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10:03 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/sahalin-1998349946.html
На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса
На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса - РИА Новости, 10.02.2025
На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса
Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.02.2025
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2025-02-10T10:03:00+03:00
происшествия
сахалинская область
поронайский городской округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ. "В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении лиц, причастных к преступлению, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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сахалинская область
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происшествия, сахалинская область, поронайский городской округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сахалинская область, Поронайский городской округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса

На Сахалине изъяли две тонны незаконно добытого крабового мяса на 40 млн рублей

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении лиц, причастных к преступлению, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияСахалинская областьПоронайский городской округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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