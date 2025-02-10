https://ria.ru/20250210/sahalin-1998349946.html

На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса

На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса - РИА Новости, 10.02.2025

На Сахалине изъяли более двух тонн незаконно добытого крабового мяса

Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:03:00+03:00

2025-02-10T10:03:00+03:00

2025-02-10T10:03:00+03:00

происшествия

сахалинская область

поронайский городской округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 миллионов рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ. "В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении лиц, причастных к преступлению, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20241021/ural-1979092011.html

сахалинская область

поронайский городской округ

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происшествия, сахалинская область, поронайский городской округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)