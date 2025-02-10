https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998443449.html

Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе

Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе - РИА Новости, 10.02.2025

Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе

Сегодня как никогда актуальны совместные усилия мирового сообщества для создания юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:57:00+03:00

2025-02-10T15:57:00+03:00

2025-02-10T15:57:00+03:00

космос - риа наука

сша

россия

сергей рябков

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152014/32/1520143228_0:15:3038:1724_1920x0_80_0_0_849ed9d276c22f6f92e25af8066ba2ce.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сегодня как никогда актуальны совместные усилия мирового сообщества для создания юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сегодня как никогда востребованы совместные усилия мирового сообщества в целях противодействия деструктивным планам США и других стран НАТО по милитаризации космического пространства. Свежий наглядный пример этой опасной линии наших оппонентов - недавние заявления Вашингтона о развитии системы ПРО США "Железный купол", предусматривающей среди прочего разработку и развертывание средств перехвата аэрокосмического базирования", - сказал Рябков журналистам. Он подчеркнул, что сегодня как никогда актуально начало разработки международного механизма, запрещающего размещения оружия в космосе. "Как никогда актуально начало разработки международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещения любого вида оружия в космическом пространстве", - добавил Рябков. Замминистра подчеркнул, что проводимая США политика представляет собой весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия. "С одной стороны идет явное ослабление контроля за ядерным оружием вследствие вовлечения государств НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и общие задачи ядерного планирования. С другой стороны, эти же страны используют договор о нераспространении ядерного оружия, в частности, его обзорный процесс, для решения политических задач, не имеющих ни малейшего отношения к ядерному нераспространению", - сказал Рябков. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол". Ее архитектура будет включать в том числе планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе. В указе подчеркивается, что угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных способов воздушных атак "остается самой катастрофической угрозой", с которой сталкиваются США.

https://ria.ru/20250208/zaharova-1998191203.html

https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html

https://ria.ru/20241119/putin-1984565370.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сша, россия, сергей рябков, дональд трамп, нато