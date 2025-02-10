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Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе
Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе - РИА Новости, 10.02.2025
Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе
Сегодня как никогда актуальны совместные усилия мирового сообщества для создания юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:57:00+03:00
2025-02-10T15:57:00+03:00
2025-02-10T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сегодня как никогда актуальны совместные усилия мирового сообщества для создания юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сегодня как никогда востребованы совместные усилия мирового сообщества в целях противодействия деструктивным планам США и других стран НАТО по милитаризации космического пространства. Свежий наглядный пример этой опасной линии наших оппонентов - недавние заявления Вашингтона о развитии системы ПРО США "Железный купол", предусматривающей среди прочего разработку и развертывание средств перехвата аэрокосмического базирования", - сказал Рябков журналистам. Он подчеркнул, что сегодня как никогда актуально начало разработки международного механизма, запрещающего размещения оружия в космосе. "Как никогда актуально начало разработки международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещения любого вида оружия в космическом пространстве", - добавил Рябков. Замминистра подчеркнул, что проводимая США политика представляет собой весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия. "С одной стороны идет явное ослабление контроля за ядерным оружием вследствие вовлечения государств НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и общие задачи ядерного планирования. С другой стороны, эти же страны используют договор о нераспространении ядерного оружия, в частности, его обзорный процесс, для решения политических задач, не имеющих ни малейшего отношения к ядерному нераспространению", - сказал Рябков. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол". Ее архитектура будет включать в том числе планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе. В указе подчеркивается, что угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных способов воздушных атак "остается самой катастрофической угрозой", с которой сталкиваются США.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, россия, сергей рябков, дональд трамп, нато
Космос - РИА Наука, США, Россия, Сергей Рябков, Дональд Трамп, НАТО
Рябков призвал создать механизм запрета размещения оружия в космосе
Рябков: работа над запрещением размещения оружия в космосе актуальна как никогда
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сегодня как никогда актуальны совместные усилия мирового сообщества для создания юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Сегодня как никогда востребованы совместные усилия мирового сообщества в целях противодействия деструктивным планам США
и других стран НАТО
по милитаризации космического пространства. Свежий наглядный пример этой опасной линии наших оппонентов - недавние заявления Вашингтона о развитии системы ПРО США "Железный купол", предусматривающей среди прочего разработку и развертывание средств перехвата аэрокосмического базирования", - сказал Рябков
журналистам.
Он подчеркнул, что сегодня как никогда актуально начало разработки международного механизма, запрещающего размещения оружия в космосе.
«
"Как никогда актуально начало разработки международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещения любого вида оружия в космическом пространстве", - добавил Рябков.
Замминистра подчеркнул, что проводимая США политика представляет собой весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия.
"С одной стороны идет явное ослабление контроля за ядерным оружием вследствие вовлечения государств НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и общие задачи ядерного планирования. С другой стороны, эти же страны используют договор о нераспространении ядерного оружия, в частности, его обзорный процесс, для решения политических задач, не имеющих ни малейшего отношения к ядерному нераспространению", - сказал Рябков.
В конце января президент США Дональд Трамп
подписал указ о создании в США системы ПРО "Железный купол". Ее архитектура будет включать в том числе планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.
В указе подчеркивается, что угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет и других современных способов воздушных атак "остается самой катастрофической угрозой", с которой сталкиваются США.